Twitter expulsa al periodista ultraderechista Alex Jones y a Infowars de forma permanente

Twitter ha vetado de forma permanente a Alex Jones, el periodista ultraderechista y dueño del portal de fake news Infowars. La decisión llega apenas dos días después de que el CEO de la red social, Jack Dorsey, declarase ante el Congreso de los EEUU que no tomaban decisiones "en base a una ideología política".

"Hemos llevado a cabo está acción basándonos en nuevos tuits y vídeos publicados ayer y que violan nuestra política contra el comportamiento abusivo, además de las pasadas violaciones de su cuenta", explica la cuenta Twitter Safety, dedicada a la seguridad en la red social.

Today, we permanently suspended @realalexjones and @infowars from Twitter and Periscope. We took this action based on new reports of Tweets and videos posted yesterday that violate our abusive behavior policy, in addition to the accounts’ past violations. https://t.co/gckzUAV8GL