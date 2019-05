Seis ejemplos de las trampas de manipulación política en Internet detectadas en toda Europa durante la campaña electoral

Las redes de desinformación en Facebook son extensas, efectivas y persuasivas. Y no solo están en España, sino que están distribuidas por toda Europa: Italia, Alemania, Polonia o Reino Unido albergan algunos de los ejemplos que recoge la organización activista internacional Avaaz en su último informe. Los bulos y las fake news que se lanzaron en la red social durante la última campaña electoral fueron vistas más de 530 millones de veces, una media de seis millones al día.

En el informe se detallan algunas de las técnicas que las organizaciones y los partidos de extrema derecha en Europa han puesto en práctica en estos últimos tres meses, de cara a las elecciones europeas. La excepción es España, ya que aquí las artimañas giraron en torno a las elecciones generales y fueron capitalizadas por grupos afines a la extrema derecha.

Entre las maniobras comunes, el estudio destaca cuatro: usar cuentas falsas y duplicadas, coordinación anormal y aparición de artículos en medios de dudosa trascendencia editorial, reciclaje de seguidores y lo que Avaaz llama "cebo y cambio". Esto se refiere a la creación de una página sobre intereses comunes como el fútbol, la belleza, la cocina o la salud y, una vez que la audiencia está construida, empezar a publicar artículos políticos.

Avaaz ha denunciado ante Facebook más de 500 páginas y grupos que en total contaban con un audiencia de más de 32 millones de usuarios y generaban más de 67 millones de interacciones entre likes, comentarios y compartidos. Hasta ahora, la red social ha borrado 77 de esos grupos y páginas denunciados, un 15% del total. En el informe se detalla, país por país, cómo han actuado estas redes de desinformación.

Alemania y los multicandidatos

"Las cuentas y las páginas falsas aumentaron el alcance del partido de extrema derecha AfD y difundieron desinformación en Facebook", explica la organización en el informe. Destacan el caso de Laleh Hadjimohamadvali, una integrante del partido Alternative für Deutschland que usaba varias cuentas en la red social para difundir mensajes que incitaban al odio. Esto contraviene las reglas comunitarias de Facebook, ya que habría falsificado su identidad para mantener los perfiles activos.

De manera similar, Peter Schmalenbach, otro candidato de AfD, contaba con hasta 22 cuentas falsas en Facebook. Hasta hoy, Avaaz señala que Facebook solo ha borrado uno de los múltiples perfiles de Hadjimohamadvali y que ha hecho lo propio con siete de las 22 cuentas de Schmalenbach.

Los perfiles duplicados de la candidata del AfD, Laleh Hadjimohamadvali Avaaz

Reino Unido, colocando "medios alternativos" en el top

"Identificamos tres redes que participaron en lo que Avaaz denunció como comportamiento sospechoso de ser spam y otro conjunto de páginas y grupos en apoyo abierto de individuos y grupos prohibidos por Facebook por compartir repetidamente contenido de odio e incitar a la violencia contra los musulmanes y otros grupos", continúa la organización.

Resaltan la aparición de tres redes de desinformación destinadas a aumentar la audiencia de otros tres medios de escasa reputación editorial (Political UK, UK Unity News Network y The Daily Brexit) que en total tenían 1,17 millones de seguidores. Estos "medios alternativos", señala Avaaz, aparecían entre los 20 más leídos de todo Reino Unido, en ocasiones por encima de The Guardian o la BBC. En los últimos tres meses, las redes de desinformación llegaron a tener más de 5 millones de interacciones.

Varios "medios alternativos" coordinándose a la misma hora para publicar el mismo contenido Avaaz

Francia: discurso racista, nacionalista y antirefugiados

En Francia se mezclaron las fake news con el discurso racista, las ideas antiinmigración y el sentimiento nacionalista. De forma parecida a lo que pasó en Reino Unido, las páginas La Gauche M'a Tuer, La Revolte Des Vache à Lait y Peuple de France, que en total sumaban más de medio millón de seguidores, se coordinaban para publicar bulos y noticias que incluían elementos de odio y antirefugiados.

En el caso de la web Suavelos (a la que dirigían la mayoría de los links), que contaba con otras tres cuentas duplicadas, se dedicaba a promocionar "el nacionalismo" y el "racionalismo científico". Todas estas páginas ya han sido borradas por Facebook, según la organización.

"No podemos esperar que un africano sepa que la violación no está permitida en Italia" Avaaz

Italia, desinformación desde Liga Norte y 5 Estrellas

Facebook ha eliminado hasta 23 páginas que en total contaban con más de 2,46 millones de seguidores, según Avaaz. En ocasiones, estas páginas que aparentemente trataban sobre temas triviales de repente viraban hacia la política, aunque la organización también destaca el florecimiento de muchas cuentas falsas que usaban el discurso del odio y el spam.

Avaaz destaca el caso de una página que comenzó como la de una asociación de agricultores de la provincia de Messina y más tarde se convirtió en otra muy diferente, pro Liga Norte. Para que Facebook no notara el cambio, los administradores fueron eliminando y añadiendo palabras poco a poco, hasta pervertir por completo el nombre de la página. Otra página ahora borrada, NOI SIAMO 5 stelle, antes fue Calcio Passione y previamente, Music On The World. En total, generaron 2,44 millones de interacciones en los últimos tres meses.

Los cambios de nombre de una página de Facebook pro Liga Norte

Polonia: los bulos del taxista violador y el ex de la Stasi

En Polonia, Facebook ha eliminado 27 páginas que en total contaban con 1,9 millones de seguidores. Como en el resto de países, también existen tres o cuatro redes principales de desinformación que conectan con unos cuantos "medios alternativos" para que el contenido se difunda en la red social.

Entre las maniobras más utilizadas también aparece el de cambiar el nombre de las páginas poco a poco. Sin embargo, la organización señala algunos ejemplos de bulos, como el de los falsos conductores migrantes que violan a las mujeres europeas. Otra noticia falsa que se propagó con fuerza en Polonia tiene que ver con Donald Tusk, presidente del Consejo Europeo, al que relacionan con un pasado en la Stasi, la agencia de inteligencia de la antigua RDA. Obviamente, esto es falso.

El falso Donald Tusk de la Stasi Avaaz

España y las redes proVox

En nuestro país, Facebook eliminó 17 páginas que tenían 1,4 millones de seguidores. Lo contamos en eldiario.es hace un mes. Las páginas eliminadas formaban parte de tres grandes redes de extrema derecha. En concreto, de Unidad Nacional Española, de Todos Contra Podemos y de Lucha Por España.

El contenido que compartían estaba plagado de datos falsos, bulos e imágenes retocadas que mostraban, por ejemplo, a Pablo Iglesias haciendo el saludo nazi. También pasaban cifras inventadas sobre el número de extranjeros que cometen violaciones sexuales en nuestro país o hilos infundados sobre una presunta declaración del gobierno marroquí solicitando becas al Gobierno de España a cambio de actuar contra la inmigración ilegal. Se compartían, además, noticias falsas sobre el cierre por parte de "separatistas catalanes" de un centro oncológico infantil para financiar las Embajadas catalanas alrededor del mundo.