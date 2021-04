Un ciberataque obliga a Economía, Industria y otros ministerios a desconectar varios de sus sistemas para evitar daños

Varias administraciones del Estado sufrieron un ciberataque durante la tarde de este jueves que obligó a desconectar varios de sus servicios. elDiario.es ha podido confirmar con fuentes del Ministerio de Asuntos Económicos, el de Industria y el de Educación que sus sistemas de seguridad detectaron un "tráfico inusual" que disparó las alarmas y forzó el despliegue de los especialistas del Centro Criptológico Nacional (CCN), el organismo encargado de la ciberseguridad de las administraciones públicas dependiente del CNI.

"Ayer se detectó la presencia de código malicioso en algunos servidores del Ministerio y se abordaron las medidas necesarias para contener el incidente. La afectación a los datos ha resultado inexistente y el servicio, tras las comprobaciones pertinentes, se ha restablecido en el plazo de pocas horas", detallan desde el departamento que dirige Nadia Calviño "Los sistemas de seguridad funcionaron", añaden desde Industria. "Se detectó un tráfico inusual y, por precaución, se han suspendido algunos servicios como Portafirmas, la plataforma de intermediación y algunos más. El resto funciona con normalidad", explicaban fuentes de Educación a elDiario.es a última hora de este jueves.

Funcionarios públicos han sido notificados a primera hora de la mañana de la desconexión de varios sistemas "como medida cautelar ante un posible ciberataque". Una de las plataformas más importantes que fue deshabilitada fue la red SARA (Sistema de Aplicaciones y Redes para las Administraciones), que funciona como una red de intermediación entre las administraciones públicas estatales y autonómicas. También se desconectó el servicio Cl@ve (identificación electrónica), el citado Portafirmas y el Geyser, una aplicación en la nube que permite la digitalización de la documentación presentada por el ciudadano en las oficinas para que esté disponible para las diferentes administraciones.

Según El Confidencial, el Ministerio de Justicia también se habría visto afectado por la oleada de ciberataques, cuya procedencia no se ha confirmado. La página web de Instituto Nacional de Estadística (INE) también quedó inactiva durante varias horas, pero este medio no ha podido confirmar que fuera consecuencia de la misma ofensiva.

Las primeras informaciones apuntan a que no se trataría de un ataque de ransomware, como el sufrido por el SEPE hace algunas semanas y del que el servicio público de empleo todavía no se ha recuperado por completo. Este tipo de malware es capaz de secuestrar los archivos de la víctima y paralizar todos sus sistemas informáticos. La compañía Phone House también ha sido infectada con él recientemente, provocando una filtración de información sensible de unos cinco millones de sus clientes españoles, entre los que hay también datos bancarios.