Netflix lanzará videojuegos sin coste adicional en una nueva etapa en la lucha por tu atención

En el documento que resume su estrategia a largo plazo, Netflix deja claro que su competencia no son solo otras plataformas de streaming, sino cualquier tipo de entretenimiento. "Nos esforzamos por ganar los 'momentos de la verdad' de nuestros afiliados. Esos momentos de decisión son, por ejemplo, a las 19.15, cuando un socio quiere relajarse, disfrutar de una experiencia compartida con amigos y familiares, o cuando está aburrido. Ahí el socio puede elegir Netflix o una multitud de otras opciones", describen.

Si a las 19.15 esa persona coge un libro o se pone a jugar con el móvil, la compañía pierde uno de esos "momentos de la verdad". Mientras decide cómo compite contra las opciones de ocio analógicas, como "leer una revista", la multinacional ha ejecutado un movimiento para atacar directamente ese segmento de usuarios que optan por distraerse con el teléfono.

En una carta a sus accionistas publicada este martes, Netflix ha confirmado que incluirá videojuegos entre sus contenidos y que estos no supondrán un coste adicional en las suscripciones. "Vemos los juegos como otra nueva categoría de contenidos, similar a nuestra expansión en películas originales, animación y televisión sin guion", explican a sus inversores.

"Al principio, nos centraremos principalmente en los juegos para dispositivos móviles. Estamos muy entusiasmados con nuestra oferta de películas y series de televisión y esperamos una larga trayectoria de aumento de la inversión y crecimiento en todas nuestras categorías de contenido, pero como llevamos casi una década de impulso a la programación original, creemos que es el momento adecuado para saber más sobre cómo valoran los juegos nuestros miembros", expone la dirección de Netflix.

La compañía no ha hablado de títulos concretos ni ha dado más detalles sobre el formato de juego en los que está pensando. Sí ha señalado que se basará en su experiencia con Bandersnatch, el capítulo interactivo de la serie Black Mirror en el que el espectador puede dirigir las acciones del protagonista a través del mando. Netflix siguió explorando el formato de construye tu propia aventura con Minecraft: Story Mode, una serie de animación inspirada en el popular videojuego Minecraft.

El rumor de que la plataforma de streaming iba a desembarcar en el mercado de los videojuegos de manera inminente se había acrecentado en los últimos días después de que una fuente de la empresa se lo confirmara a la agencia Bloomberg. Se trata de una industria en constante crecimiento que este 2020 ha facturado unos 150.000 millones de euros, según la consultora Newzoo. En 2021 esa cifra podría aumentar en otros 10.000 millones.

Pese a esos números, Netflix no planea subir el precio de sus suscripciones. Su interés radica en otro lugar. "En una economía de la atención como es la economía del entretenimiento, lo que importa es el tiempo que tienes sujeto al usuario; y el videojuego ha demostrado ser la herramienta que más capacidad tiene para retenerlo", expone Francisco Asensi, director de eSports y Negocio Digital de la productora de DeAPlaneta, que fue durante seis años el jefe de estrategia digital de RTVE.

"Un gamer, alguien que ya no es un jugador casual sino que tiene un perfil más profundo de afición, en una sesión media de juego no suele bajar de las dos horas. Y si ya entramos en los que tienen más afición... Netflix lo que persigue es mantener cuanto más tiempo mejor a los usuarios en general", continúa el experto.

Mediaset y los videojuegos de Gran Hermano

El anuncio del gigante estadounidense ha coincidido con el de otra gran productora de contenidos audiovisuales con una importante presencia en España, Mediaset. La compañía italiana ha anunciado el lanzamiento de un estudio cuya misión es llevar al videojuego las licencias de contenidos del grupo. Sus tres primeros títulos van ligados a tres estrenos cinematográficos: MalnaZidos (zombies en la guerra civil), Way Down (atraco al Banco de España) y Tadeo Jones 3: La Maldición de la Momia (animación).

Además de en sus producciones de cine y series, Mediaset avanza que el objetivo de Mediaset Games es explorar los contenidos derivados de los programas de tele-realidad por los que también es conocido el grupo. "No nos olvidemos que Mediaset es la casa del reality, la casa de la interacción con el espectador, y eso también nos gustaría investigarlo para el futuro", ha avanzado David Sanz, director de contenidos digitales de televisión de Mediaset.

El sector ha recibido de forma bastante diferente ambas iniciativas. Mientras que el anuncio de la compañía de EEUU puede ser una vía de "acercar los videojuegos a personas que no podemos considerar el perfil gamer pero para las que sí es muy natural utilizar la app de Netflix", expone Marta Trivi, directora de la revista especializada AnaitGames; resulta más difícil ver "una estrategia ganadora" en el plan de Mediaset.

El motivo es la baja calidad que han mostrado los trailers de los videojuegos de la empresa italiana. Trivi adelanta que uno de los motivos es que "Mediaset no va a ofrecer sus licencias a cualquier estudio, sino que ha firmado una asociación con PlayStation Talents", una iniciativa destinada a apoyar a desarrolladores noveles impulsada por la marca de Sony.

"PlayStation Talents no es conocido por tener una especial calidad en sus propuestas. No es que todos los juegos que han hecho sean malos, por supuesto que no, pero sí es verdad que muchas veces trabajan en colaboración con universidades y los proyectos que salen de ahí suelen ser el primer juego que ha hecho un determinado equipo", resume la directora de AnaitGames. Los títulos que apoya PlayStation Talents suelen ser solo los primeros de cada productora y por lo general son descargables de manera gratuita.

Si bien Netflix puede tener más pulmón en su internada en el campo de los videojuegos, tampoco tiene el éxito asegurado. El sector está en una clara línea ascendente, "pero es verdad que las suscripciones a videojuegos móviles no han terminado de cuajar. Lo hemos visto con Android y Apple Arcade", recuerda Trivi.

La propia Netflix no ha asegurado que la aventura en este campo sea definitiva. En su carta a los inversores, su dirección recuerda que es un paso más "en la carrera por entretener a los consumidores de todo el mundo". Una carrera por la atención en la que cita como competidores a "YouTube, Epic Games y TikTok (por nombrar sólo algunas)". "Pero, sobre todo, competimos con nosotros mismos para mejorar nuestro servicio tan rápido como podamos", confían: "Si lo conseguimos, estamos seguros de que podremos mantener nuestra sólida posición y seguir creciendo a buen ritmo".