Vallecas, el sureste y la Covid-19

Recientemente se han publicado los datos segregados por distritos y municipios, correspondientes a las personas infectadas por el coronavirus en la Comunidad de Madrid. Puente de Vallecas vuelve a ocupar el primer lugar estadístico de un indicador negativo en nuestro municipio, con 1.978 casos confirmados, por encima de Leganés y Alcalá de Henares, que le siguen a corta distancia. Pero el dato más llamativo se refiere al número de contagiados por cada 100.000 habitantes. Moratalaz, con 888 casos, ocupa la primera posición en este apartado, seguido de Puente de Vallecas con 869, Villa de Vallecas con 853, Tetuán con 821 y Vicálvaro con 769, siendo la media de todo el municipio de 679 afectados.

Con todas las salvaguardas de la fiabilidad de las determinaciones diagnósticas, el hecho es que sorprende, que cuatro de los primero cinco distritos con mayor número de personas infectadas en relación con su población, son distritos limítrofes ubicados espacialmente en el sureste de la ciudad, pero que albergan realidades sociales y demográficas muy diferentes. Determinar la causa de esta agudización en un mismo espacio sub municipal puede ser muy importante a la hora de entender las formas de propagación de la pandemia, ya que la diferencia entre unos y otros es suficientemente grande para que sea fruto del azar.

¿Cuáles son las características comunes de índole social, económico, sanitario, ambiental y de flujos de movilidad? Me referiré brevemente a alguno de ellos. Puedo aportar algunos factores como la existencia de varias líneas de autobuses que discurren cruzando estos distritos. Otro factor, los cuatro distritos constituyen ellos solos el Lote 5 de los contratos integrales de limpieza y mantenimiento de zonas verdes del Ayuntamiento de Madrid, siendo atendidos estos servicios esenciales por la misma empresa y con los mismos recursos y procedimientos. También, la situación limítrofe y las interconexiones laborales y sociales con el Corredor del Henares, que también ha sido un foco de la pandemia.

Las condiciones socio económicas, los estilos de vida y el entorno son condicionantes de la salud igual de importantes que el sistema sanitario, por lo que podemos fácilmente concluir que nuevamente la enfermedad se ceba con los más desfavorecidos. Pero también llama la atención que sean los habitantes de estos distritos los que comparten en su mayoría como hospital de referencia el Infanta Leonor, uno de los primeros que se ha destinado casi exclusivamente a la atención de pacientes de la Covid-19.

No tengo conocimiento ni posibilidad de comprobar si en alguna de estas características comunes está en el origen de la agravación de la epidemia en los distritos del sureste municipal, pero sí estoy convencido de que ello no se debe a la casualidad. Debo terminar indicando que esto no ha terminado, que no debemos bajar la guardia en ningún frente y por ello señalo el hecho de que la A-III pase por los cuatro distritos, la misma autovía que utilizan los vehículos que transportan diariamente los residuos sanitarios del coronavirus, cuyo único destino es Valdemíngomez. No creo que esto ayude mucho a distritos más afectados.

Urge por tanto una investigación, un estudio que trate de determinar cuáles han sido estos factores, y nos ayude a, en el futuro, aplicar políticas públicas que ayuden a reducir los efectos nocivos que se ceban siempre con los mismos. Por último, hago un llamamiento para que la aplicación rigurosa del confinamiento domiciliario se mantenga tanto como las Autoridades Sanitarias valoren conveniente a fin de derrotar al virus y, también y sobre todo, se comience, teniendo en cuenta estos datos poblacionales, con el testeo masivo con pruebas de determinación rápidas del contacto y/o presencia del Covid-19 en las personas.