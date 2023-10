LITERAL: No hay lugar seguro en Gaza

Desde que empezaron los bombardeos, el silencio impregna las noches dentro de casa. Nadie se mueve. Todos respiran profundamente. Mamás, padres, niños, bebés y ancianos esperan su muerte mientras presencian fuertes explosiones y los incesantes ataques aéreos israelíes en la franja de Gaza.

Las noches son duras. Sin dormir, con el sonido de las bombas, de los ataques aéreos en todas direcciones, cristales rotos y un sinfín de intentos por hacer que los niños y los bebés se sientan relajados.

El cielo de Gaza es gris humo. Los gritos de bebés y gente inocente lo invaden todo. A menudo nos despertamos temprano entumecidos por los ataques de la noche anterior que acaban con las casas y las vidas de mis vecinos.

Una de mis amigas, Tamara Elmasry y sus families, perdieron sus casas en el norte de la franja de Gaza, en el barrio de Beit Hanoun: “Las fuerzas israelíes nos enviaron mensajes de advertencia para que saliéramos. Escapamos de los bombardeos y hemos tenido que ir de un lugar a otro buscando un lugar para refugiarnos”, explica Tamara.

Las escuelas de UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para la población refugiada de Palestina, que sirven como refugio de emergencia, están abarrotadas. 400.000 personas se encuentran en sus instalaciones. No hay espacio para recibir a muchas más personas. Están totalmente colapsadas.

A pesar de los peligros de ser atacados, la gente prefiere intentar moverse para llegar a un lugar tranquilo. Los niños y niñas ya no pueden tolerar más este sufrimiento. Pero no hay lugar seguro en Gaza.

“Finalmente llegamos al Centro Alnoor para personas con discapacidad visual, donde no hay suficiente agua, ni electricidad, ni comida. Al principio teníamos algunas cosas que llevábamos de nuestras casas para abastecernos, ¡pero ya se han agotado!”, continúa. Tras el caos desatado por la orden israelí de desalojar el norte de Gaza, donde viven más de 1 millón de personas, y desplazarse hacia el sur, no he vuelto a saber nada de Tamara. A pesar de los esfuerzos de los gazatís por salvar sus vidas desplazándose de un lugar a otro bajo los bombardeos las fuerzas aéreas israelíes han seguido atacando en Khan Younis y otras zonas del sur de la Franja.

Sin agua, sin luz, sin alimentos y prácticamente sin asistencia médica, así está la población gazatí que ya no solo tiene que sobrevivir a los bombardeos sino también a la sed y el hambre. “La situación aquí es miserable. Cuando caminas te encuentras con niños a tu alrededor pidiendo agua y te sientes inútil”.

La preocupación por la deshidratación y las enfermedades transmitidas por el agua es alta debido al colapso de los servicios de agua y saneamiento, incluido el cierre de la última planta desalinizadora de agua de mar que funcionaba en Gaza.

Además, se espera que las reservas de combustible en todos los hospitales de Gaza duren sólo 24 horas más. Si los generadores de reserva dejan de funcionar se pondría en grave peligro la vida de miles de pacientes.

Los ataques aéreos israelíes han arrasado edificios residenciales, librerías, mercados y tiendas próximas a las escuelas refugio de UNRWA. “Estaban bombardeando pero escapamos antes de que atacaran mi casa. No tengo ni zapatos”, explica Watan, un niño de 4 años de la ciudad de Beit Hanoun.

En nueve días de conflicto, según el Ministerio de Sanidad palestino, 2.670 palestinos han muerto en Gaza (una media de 267 al día, u 11 cada hora) y 9.600 han resultado heridos.

A pesar de la cantidad de veces que nosotros, la población de Gaza, hemos sido atacados, esta situación no tiene precedentes. Activistas, periodistas y civiles palestinos intentan ilustrar la violencia en redes sociales hasta que se encuentre una solución que ponga fin a la ocupación que lleva 56 años sometiendo a la población palestina y a los 16 años de bloqueo en Gaza, donde nos encontramos atrapados.

Estamos traumatizados. Nuestros hogares deberían ser nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Pero ya no lo son.