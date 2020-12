El PSPV prescindeix de Compromís per a aprovar els pressupostos en la majoria de les grans ciutats de la zona metropolitana mentre suma a Ciutadans

Els governs socialistes del conegut com a 'cinturó roig' de l'àrea metropolitana de València estan donant llum verda als seus pressupostos però amb socis diferents als que calia esperar, quan compten amb majoria absoluta en quasi totes elles. De les quatre grans ciutats d'aquesta àrea com són Torrent (única en la qual no tenen majoria absoluta), Paterna, Mislata i Burjassot, únicament han comptat amb el suport de la coalició nacionalista a Mislata, mentre en totes han aconseguit el suport de Ciutadans.

Les últimes ciutats on s'han arribat a acords per als comptes municipals de 2021 han sigut Paterna i Burjassot. Així, mentre a Paterna l'executiu de Juan Antonio Sagredo únicament ha aconseguit el suport als pressupostos de Ciutadans, i no el de Compromís ni tampoc del PP, a Burjassot Rafa García sí ha aconseguit un suport més ampli de Ciutadans, PP i Podem, mentre no s'han sumat ni Compromís ni Vox.

Finalment a Torrent el socialista de Jesús Ros, que donada la minoria socialista va signar una coalició enguany per a governar en coalició amb Ciutadans, els comptes d'enguany tindran el suport de les dues formacions com ja les van tindre les del passat exercici abans d'acordar-se el pacte de govern.

L'únic alcalde socialista que ha aconseguit el suport de Compromís ha sigut Carlos Fernández Bielsa, qui amb un govern també de majoria absoluta, a més de la coalició també ha aconseguit sumar a Ciutadans, mentre l'única negativa ha sigut la de PP i Vox.