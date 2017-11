IU pedirá en el Congreso la apertura pública de los informes y testimonios sobre la muerte de García Caparrós

El portavoz de la Dirección Colegiada de IU Andalucía, Pedro Ortega, y la responsable de Elaboración Política y diputada de IU en el Congreso, Eva García Sempere, han anunciado que su formación va a solicitar en la Cámara Baja que se abran "públicamente" las actas de la comisión que investigó la muerte de Manuel José García Caparrós para que "se levante el secreto de los 675 folios" porque son informes de "organismos públicos y oficiales" tras la negativa del PSOE a permitir la comparecencia de García Sempere en el Parlamento andaluz como única diputada autorizada para acceder a algunos datos de dichas actas.

"Dado que no podemos informar en la sede de la soberanía popular, vamos a pedir que todo el pueblo pueda conocer las actas y se publiquen", ha dicho García Sempere, que ha preguntado al PSOE "qué va a hacer en esta coyuntura" después de que "en la Mesa del Congreso considerase que no era procedente y que no resultaba oportuno abrir las actas a ningún diputado".

Según la diputada de IU, el PSOE tendrá una "buena oportunidad" para cumplir lo que pidió de que "se recibieran las actas en Andalucía" posicionándose a favor de que se hagan totalmente públicas, tal y como propone IU.

Ortega ha explicado que IULV-CA consideraba que acudir al Parlamento andaluz "para la comparecencia serviría para dar luz, pero se ha rechazado aunque eso no va a impedir que IU trabaje con rigor y seguridad por el esclarecimiento de la muerte de García Caparrós" y ha criticado que los socialistas se queden en "el titular de exigir que se levante el secreto de las actas". Por su parte, Sampere ha lamentado que el "equipo" de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, "no hayan considerado oportuna" dicha comparecencia.

ACTOS DEL 4 DE DICIEMBRE CON PODEMOS

Por otro lado, Ortega ha explicado que la agenda de la formación está marcada por los preparativos de los actos de la conmemoración del 40 aniversario de las movilizaciones para reclamar la autonomía que se desarrollaron en las capitales andaluzas el 4 de diciembre de 1977. Una programación sobre la que, según ha informado el portavoz, trabajarán "conjuntamente" las direcciones de IU y Podemos Andalucía.

Para ello, el próximo martes se reunirán los secretarios de organización de ambas formaciones con el objetivo de trabajar conjuntamente en los actos de conmemoración. Ortega ha adelantado que serán unos actos "reflejo de la Andalucía real" que, según ha dicho, "no forma parte del eje vertebrador del discurso de Susana Díaz ni de las macrocifras". En este sentido ha destacado que los eventos que se celebren "van a tener muy presentes" a García Caparrós.

CAMBIO DE NOMBRE EN CÁDIZ

Por otra parte, Ortega ha celebrado, en nombre de su formación, que el Ayuntamiento de Cádiz haya anunciado que nombrará la avenida Ramón de Carranza como avenida 4 de diciembre. "Felicitamos a los compañeros de Cádiz por la idea y por tener una mayoría en el pleno de la ciudad para cambiarlo", ha manifestado, al tiempo ha solicitado "que cunda el buen ejemplo" en otros ayuntamientos para cumplir con la ley de memoria democrática.

En este sentido ha aprovechado para instar al los alcaldes del PP a "cumplir con el compromiso" que otorga la ley y a que "se mojen" porque "un día aparece Juanma Moreno -presidente del PP andaluz-- y Santamaría -vicepresidenta del Gobierno-- para hablar del 4 de diciembre" y otro "votar en contra" de cambiar el nombre en Cádiz.

El portavoz de IU también ha avisado de que, si no se eliminan a tiempo los nombres franquistas de la nomenclatura de calles y plazas en Andalucía, la Junta tiene que actuar directamente y en esto "IU va a ser un martillo pilón para que la Junta actúe de oficio". Por último, ha criticado también el presupuesto que la Junta va a destinar al cumplimiento de la ley de memoria democrática: "Se lo tiene que hacer mirar, porque los datos son alarmantes", ha lamentado.