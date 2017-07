Un concejal socialista de un pueblo de Córdoba, a la delegada de Igualdad: "Dedícate a lo que te tienes que dedicar que es tu casa"

"Si ves que no puedes, hija mía, antes de ponerte mal con nadie, dedícate a lo que te tienes que dedicar, que es tu casa". Fue la frase que le dedicó Juan Manuel Pino, concejal del grupo municipal socialista del Ayuntamiento de La Rambla (Córdoba), a la responsable de Igualdad de la localidad, Eva María Osuna (IU), durante un pleno.

Osuna, delegada de Igualdad, Mujer, Discapacitados y Deportes del Consistorio y una de las ediles no liberadas, ha explicado en la Cadena SER, que las palabras de Pino tuvieron lugar cuando se debatía si los plenos se habían convertido en un circo y ella estaba indicando que no quería perder el tiempo de su vida, de su familia o de sus amigos en esos lances, porque tenía muchas obligaciones. "En ese momento lo consentí, porque estás allí y no sabes reaccionar, pero no vamos a consentir que vuelva a suceder", informa la emisora.

Por su parte, el autor de la frase, Juan Manuel Pino, ha atendido brevemente a eldiario.es/andalucia argumentando que "quién no se equivoca alguna vez" pero que "nadie puede dudar" de que él no es ningún machista porque, entre otras cosas, ha sido enttrenador de fútbol femenino en su pueblo durante muchos años.

Según ABC Córdoba, Pino pidió ya disculpas a última hora de la noche del martes reconociendo que sus palabras habían sido "desafortunadas". "Lo que yo quise decir es que si no podía desempeñar su labor que la dejara, aunque reconozco que no lo expliqué bien y por eso le pido disculpas, tanto a la concejala como al resto de miembros de la corporación que se pudieran sentir ofendidos", recalcó.

Desde la Secretaría del PSOE de La Rambla se ha argumentado que no fueron las palabras más afortunadas pero que no tenían intención machista. María Leonor Jordán ha indicado a la SER que Pino no tiene ese sesgo aunque están dispuestos a pedir disculpas a la concejala de Igualdad si se ha sentido ofendida.