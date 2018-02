Cinco alcaldes del PP en Jaén se pasan a Ciudadanos

Exmiembros del PP de Jaén que rompieron con el partido tras la impugnación de las últimas primarias en la provincia, se pasarán a Ciudadanos. No será inmediato, porque los que son concejales seguirán como no adscritos lo que resta de mandato, pero han anunciado que se afiliarán a las siglas de Albert Rivera cuando concluya. Empiezan, pues, una andadura "bajo el paraguas de Ciudadanos", en un trasvase de militantes del PP que ha comenzado en Extremadura y ahora llega a Andalucía, y del que también se anuncian movimientos similares en Catalunya, Galicia y Valencia todavía no fraguados.

Entre quienes cambian de siglas figura un alcalde, el de Porcuna, que se presentó a las primarias para ser presidente del PP de Jaén y tras perder decidió dejar el partido. Numerosos ediles de varios municipios se han sumado a su movimiento. De esta manera, Miguel Moreno, quien con el sistema ideado por el PP para esas primarias ganó en la primera vuelta por votos de militantes pero perdió la segunda -cuando se pronunciaban los compromisarios- a favor del candidato oficialista Juan Diego Requena, escribe un capítulo más en la crisis del PP en Jaén, que ni la intervención del líder en Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha conseguido contener.

Conversaciones con Ciudadanos y Vox

Moreno, cabeza más visible de la plataforma Jaén Adelante constituida por integrantes de esta corriente crítica del PP, ha informado a Europa Press de este paso."Hemos tenido contacto con Ciudadanos, Vox y Contigo Somos Democracia. Los tres nos han ofrecido las puertas abiertas, cosa que tenemos que agradecer, pero al final en votación más de 20 municipios que formamos Jaén Adelante decidimos por mayoría coger esa orientación de Ciudadanos", ha comentado.

Estos exmiembros del PP son cargos públicos -entre ellos cinco alcaldes, dos diputados provinciales y numerosos concejales- se van a mantener en el grupo de no adscritos y no se afiliarán a "ningún partido mientras dure este mandato para mantener la neutralidad" y por respeto a los votantes, según ha expresado.

Con respecto al resto de personas que forman parte de la plataforma Jaén Adelante sin ostentar cargo público ha explicado que "unos se van a afiliar, otros no y quedarán como simpatizantes, y los hay que harán agrupaciones ya en los municipios para prepararse" para los comicios de 2019.

"Entendemos que nos vamos a sentir cómodos haciendo esa política desde una formación que, queramos o no, tiene una mente limpia y una salud democrática mayor en este momento que el PP", ha concluido.

Cabe recordar que este grupo presentó una demanda contra las primarias, si bien hace unos días anunciaban que se están planteando retirarla porque ya no pertenecer al PP y no tienen "nada que demandarle".