Miles de personas se manifiestan en Barcelona en defensa de la unidad de España

“Tots som Catalunya, per la convivència, seny”. Bajo este lema miles de personas se manifiestan por el Paseo de Gracia de Barcelona a favor de la unidad de España, de la Constitución y para rechazar el "ataque sin precedentes en la historia de la democracia" que supone la declaración para constituir una república.

Según Societat Civil Catalana (SCC), entidad que convoca la manifestación, "es el momento de recuperar el 'seny' y decir sí a la democracia, a la solidaridad y la concordia entre ciudadanos, así como de reafirmar el respeto a la Constitución y el marco legal vigente".

PP, Ciutadans y PSC se han adherido a la manifestación dónde acuden partidos, entidades, empresarios, sindicatos y organizaciones a favor de "volver a la cordura e iniciar el camino de la reconciliación". Es la segunda manifestación que convoca esta entidad desde el referéndum del 1 de octubre.

Es la primera vez que el PSC participa como organización en una convocatoria de estas características. Por parte del PSC ha acudido el primer secretario Miquel Iceta y la alcaldesa de L'Hospitalet del Llobregat, Núria Marín.

Ante las críticas por la participación en la manifestación por parte de los socialistas, el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, ha explicado que participan en la convocatoria de Societat Civil Catalana porque su partido no acepta la declaración de independencia y tampoco la división de la sociedad catalana. "Hoy nos manifestamos de manera pacífica porque todos somos catalanes", ha señalado el líder del PSC.

En representación del gobierno español, ha acudido la ministra de sanidad Dolors Montserrat, en una manifestación dónde los gritos más sonoros son "Puigdemont a prisión" y "TV3 manipuladora". Los convocantes aseguran que se debe recuperar el Estado de Derecho después de que "el Parlament de Catalunya los días 6 y 7 de septiembre se situase fuera de la ley, del Estatut y de la Constitución".

El dirigente del PP en Catalunya, Xavier García Albiol, uno de los dirigentes más aclamados en la convocatoria, ha reclamado una participación masiva en las elecciones convocada para el próximo 21 de diciembre. Albiol considera que las elecciones van a garantizar que se constituya en Catalunya un Govern que" no pisotee" los sentimientos de nadie.

La manifestación recorre el Paseo de Gracia, con la cabecera en la calle Diputación, hasta llegar a la Gran Via, donde van a tener lugar los parlamentos. En el escenario de Sociedad Civil Catalana intervendrán Josep Borrell, ex presidente del Parlamento Europeo; Josep Piqué, ex ministro de Asuntos Exteriores; Paco Frutos, ex secretario general de Partido Comunista de España; Félix Ovejero, profesor de la Universitat de Barcelona; Francesc de Carreras, catedrático de derecho constitucional y Teresa Freixes, catedrática de derecho constitucional.

A la manifestación también acuden miembros de organizaciones de ultra derecha que secundan la manifestación como Somatemps, Plataforma x Catalunya, Falange Española de las JONS, Generación Identitaria, Vox, Falange Auténtica y Som Identitaris. El grupo Los de Artós, que se manifestaron el pasado viernes y que agredieron a tres personas y que atacaron la sede de Catalunya Radio, también se encuentran en esta manifestación.

El sábado Sociedad Civil Catalana ya convocó a cientos de personas en Tarragona y en Lleida animando a ir a la manifestación de Barcelona.