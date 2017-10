Agresiones y enfrentamientos contra los Mossos tras la manifestación por la unidad de España

Al terminar la manifestación con el lema "Tots som Catalunya, per la convivència, seny" se han producido varios incidentes en la ciudad de Barcelona. Hasta el momento, ha contabilizado dos personas heridas y varios incidentes. Entre los heridos, se encuentran una trabajadora de Ferrocarrils de la Generalitat y un taxista.

Tal y como ha denunciado en las redes sociales la sección sindical de CCOO en FGC, una trabajadora ha sido increpada por diferentes individuos cuando ha intentado evitar que entraran por un acceso no permitido. Ante la negativa, le han dado un empujón provocando un esguince en la muñeca de la trabajadora. A FGC le consta el suceso pero asegura que desconoce más detalles.

Un taxista resultó herido de poca gravedad este domingo al mediodía en la calle Casp, a la altura de paseo de Gracia, cuando una lata ha impactado contra el vidrio de su vehículo durante la manifestación. Según fuentes municipales, la Guardia Urbana ha abierto diligencias y ha hecho un informe de lesiones. Por su parte, los Mossos abrirán una investigación en caso de que el taxista denuncie los hechos.

El episodio más llamativo de la jornada de movilización por la unidad de España en Barcelona ha sido el enfrentamiento de varios individuos contra los Mossos d'Esquadra en la plaza de Sant Jaume, ante el Palau de la Generalitat. En una de las calles que dan acceso a la plaza, varios ultraderechistas han intentado sobrepasar el cordón policial y se han enfrentado a los agentes de policía que han desplegado las porras.

At Plaça Sant Jaume in Barcelona a group of violent Spanishists face the Mossos. #brca pic.twitter.com/3iK6VPc8kh