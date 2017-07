El 'TC català' censura la reforma del reglament del Parlament per aprovar en un dia les lleis independentistes

Junts pel Sí i la CUP haurien de parar la reforma del reglament del Parlament que promouen per poder aprovar en un dia les lleis de desconnexió i la norma per emparar el referèndum. Així ho sosté el Consell de Garanties Estatutàries (CGE) en un dictamen, de caràcter consultiu, publicat aquest dijous. No obstant això, JxSí no s'ha donat per al·ludit amb les consideracions de l'anomenat 'TC català' i ha considerat avalada la seva via legislativa exprés.

En el dictamen, aprovat per unanimitat, els vuit consellers del CGE recorden que l'actual posició del Tribunal Constitucional és "permissiva" amb els procediments de lectura única, que de fet es fan servir tant al Congrés com en diverses cambres autonòmiques. No obstant això, segons el parer del Consell, al Parlament s'hauria de limitar enormement el seu ús, ja que la via exprés no permet el mateix nivell de participació política dels grups que sí que garanteix la via ordinària.

Així, el Consell assenyala que només s'hauria de fer servir la tramitació en lectura única en circumstàncies "excepcionals" i per aprovar lleis que no requereixen un debat "extens". El CGE subratlla que la lectura única només s'hauria d'utilitzar en treballs parlamentaris de "poca complexitat tècnica" i "d'escassa rellevància política o social". Tot el contrari, precisament, que les lleis independentistes que JxSí i la CUP pretenen aprovar per la via ràpida.

El dictamen del CGE, que no és d'obligat compliment, havia estat sol·licitat per Ciutadans i PSC. Els dos grups consideren que la reforma del reglament impulsada per JxSí i la CUP vulnera els drets de participació política de l'oposició en permetre l'aprovació de lleis en un sol dia i sense el debat habitual entre els grups. Una posició que ha avalat el CGE.

Aprovació a finals de mes

Previsiblement, la reforma del reglament s'aprovarà gràcies a la majoria independentista a l'últim ple d'aquest mes de juliol. Un cop en vigor, la Cambra podrà aprovar lleis després d'un únic debat en el ple, prescindint així dels tràmits legislatius de la ponència i la comissió, on l'oposició pot presentar esmenes a l'articulat de la norma.

En aquest sentit, el CGE valora que caldria que la reforma del reglament acabés incloent la facultat de presentar esmenes i els termes en què es substanciaria aquest tràmit "com a garantia dels drets dels diputats". D'altra banda, la reforma també contempla habilitar el període de sessions a partir del 15 d'agost, mig mes abans del que passa ara.

Tot i la crítica que el CGE aplica a la reforma del reglament, JxSí s'ha declarat "satisfet" amb el dictamen de l'òrgan consultiu. "El dictamen diu que, en termes generals, en qualsevol iniciativa de qualsevol grup es podrà utilitzar l'eina de lectura única", ha dit el diputat Roger Torrent.

Els grups de l'oposició han censurat la valoració de JxSí. El portaveu adjunt del PSC, Ferran Pedret, ha atribuït a JxSí un problema "de comprensió lectora" per la seva visió del dictamen. La portaveu del PP, Esperanza García, ha titllat els canvis que volen impulsar JxSí i la CUP de "reglament de la censura". "És un nou 'zasca' del Consell de Garanties a JxSí i la CUP", ha valorat Carlos Carrizosa (Ciutadans). I des de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela ha sostingut que la via exprés per a la llei de ruptura "trepitja" els drets parlamentaris.