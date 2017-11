Una diputada de Podemos de Castilla-La Mancha a un diputado del PP: "Es usted un machirulo de manual"

La diputada del Grupo Parlamentario Podemos, María Díaz, ha pedido este jueves al diputado del PP Carlos Velázquez, al que ha llamado "machirulo de manual", que dejase de utilizar el "lenguaje machista" que estaba empleando hacia ella durante la Comisión de Economía y Presupuestos de las Cortes y le pidiera disculpas por ello, después de que el 'popular' tildase de "ingenua" a la diputada de la formación morada a cuenta de la publicidad institucional.

El diputado del PP ha respondido que no tiene que pedir disculpas porque no es "machista" y siempre que ha tenido la oportunidad ha condenado esas actitudes, lamentando esa "estrategia victimista cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición" y que no se saquen "las vergüenzas de Podemos".

Los hechos han ocurrido en el segundo turno de intervención de dicha Comisión, que Díaz ha iniciado criticando la "actitud machista" que, a su juicio, el portavoz del PP estaba utilizando hacia su persona. "Toda su intervención ha sido condescendiente, paternalista", le ha reprochado la parlamentaria de Podemos, que ha destacado cómo Velázquez ha "acabado preguntado lo mismo" que ella, pese a llamarla "ingenua".

"No se lo voy a permitir, ¿usted piensa que las mujeres somos tontas todas o ingenuas o se refiere solo a mi?", ha preguntado Díaz al diputado del PP, al que se ha dirigido para asegurar que las mujeres hacen política "con menos testosterona" que la que el parlamentario 'popular' "demuestra aquí".

La también vicepresidenta primera de las Cortes regionales ha continuado destacando que a Velázquez "sus amigotes le llaman 'Charlie'", convencida de entender el motivo de ese apodo: "es usted un machirulo de manual", le ha espetado.

El presidente de la Comisión tuvo que pedir que no se continuase en "tono personal"

En este punto, el presidente de la Comisión de Presupuestos, el diputado del PP Lorenzo Robisco ha intervenido para pedir "respeto" a la parlamentaria de Podemos pues, en su opinión, estaba "perdiendo los papeles".

"El tono de la Comisión no ha sido ese, no se puede seguir en un tono personal", ha subrayado Robisco, que ha rogado a Díaz que se centrara en el tema del día porque sus críticas no se correspondían con lo que había sido hasta ese momento "la línea" de la Comisión y porque el tono personal era "improcedente". La diputada de Podemos ha continuado con su intervención, no sin antes expresar que ella había "sentido así" lo ocurrido "y no solo en esta comisión", ha precisado.

A continuación ha hecho uso de su turno el parlamentario del PSOE, Miguel González, quien tras destacar que los valores "no pertenecen a ningún género", ha señalado que "si se ha podido traducir de las palabras del portavoz del PP esa vinculación, como desde el PSOE hemos podido ver, sí le pedimos una rectificación".

Velázquez: "Aquí no se ha insultado nunca"

Ha sido en su segundo turno de intervención cuando Carlos Velázquez ha asegurado que aunque le habían llamado "muchas cosas hasta la fecha" es la primera vez que le llaman machista o le tachan de tener una actitud machista, negándose a pedir disculpas porque no es machista y siempre que tiene la oportunidad, ha asegurado, condena esas actitudes.

"En el Ayuntamiento --de Seseña, donde es alcalde-- he tenido muchas oportunidades y alguna de ellas verdaderamente dolorosas, no tengo que pedir disculpas porque no he sido yo el que ha llamado chacha a una mujer -en referencia al presidente regional, Emiliano García-Page--, yo nunca he guiñado a un ojo a una persona que me está haciendo una entrevista como hizo Pablo Iglesias, ni he enviado ningún whatsapp en el que ponía 'la azotaría hasta que sangrase' como Pablo Iglesias", ha puntualizado.

Dicho esto, ha asegurado que no va a aceptar una "estrategia victimista, cuyo único objetivo es tapar la boca a la oposición y que no saquemos las vergüenzas de Podemos, que dijo y prometió que venía a la política a hacer las cosas de otras manera y lo que está haciendo es recuperar las políticas más rancias y los comportamientos más deplorables".

"Aquí no he insultado nunca a nadie", ha insistido el diputado del PP, que ha opinado que a Podemos le "duele mucho escuchar que ustedes se quitan la camiseta para ponerse la chaqueta, que se alejan del barro para pisar la moqueta". "Si no son capaces de justificar su incoherencia no traten de buscar culpables donde no los haya", ha finalizado.

También el consejero de Sanidad, Jesús Fernández, se ha referido al incidente en la intervención con la que ha cerrado la Comisión, para lamentar que la diputada del Grupo Parlamentario Podemos "se haya sentido así".