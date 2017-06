La Justicia rechaza parar la supresión del Grado de Geografía en la UCLM

El Grado de Geografía y Ordenación del Territorio que hasta el curso académico 2016-2017 impartía la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) dejará de ofertarse de cara al próximo curso y pasará a ser una especialidad del Grado de Historia. La decisión que tomó la UCLM hace unos meses no ha podido ser frenada por el Colegio de Geógrafos de España que interpuso un recurso el pasado mayo pidiendo la paralización cautelar de esta decisión y alegando la urgencia de la medida. Una pretensión cautelar a la que se opuso la representación letrada de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) se ha pronunciado a través de un auto con fecha 21 de junio en el que desestima el recurso e impone un pago de costas al colegio profesional de 500 euros y deja abierta la puerta al recurso de reposición. El Alto Tribunal regional rechaza los argumentos del Colegio de Geógrafos de España que alegaba en su recurso interés social e interés laboral del Grado y se basaba en que la UCLM ha prescindido en su decisión del procedimiento establecido en el Sistema de Garantía Interna de Calidad de las titulaciones.

El TSJCM explica en el auto emitido que "lo cierto que no salta a la vista transgresión legal" porque el recurso dice que "la normativa de admisión la aprobó el Vicerrectorado, órgano abiertamente incompetente, pero lo bien cierto es que fue precisamente acordada por el Consejo de Gobierno de la Universidad en su sesión de 20 de abril de 2017, lo que consta acreditado por certificado de su secretario general".

Además, el tribunal sostiene que el hecho de que no se oferten plazas del Grado de Geografía y Ordenación del territorio para el curso académico 2017-2018 "no acredita la parte que suponga la extinción del Grado" y en este sentido, se decanta por lo que alega la representación legal de la UCLM que señala que la oficialidad del título se renovó el 16 de diciembre de 2015 con vigencia para seis años.

Por otro lado, señala que "la medida tampoco supone que los pocos alumnos que cursan dicho Grado (...) dejen de seguir recibiendo el servicio docente". En en el tema relacionado con el número de alumnos (la UCLM alegaba que no había suficientes matriculados para mantenerlo), el Alto Tribunal abunda que "racionalmente no parece que pudiera alcanzar a un número significativo de personas, aparte que cabe su matriculación en el Grado de Historia y después elegir la mención Geografía y Territorio, como igualmente alega la representación de la Universidad".

El TSJCM también se decanta del lado de la UCLM en lo que se refiere al profesorado. "Los profesores que imparten las materias en el primer curso del Grado no significa que dejen de tener carga docente", señala el auto.

Los geógrafos seguirán peleando en los tribunales

El presidente del Colegio de Geógrafos, Antonio Prieto, ha explicado en declaraciones a eldiarioclm.es que "lo que más nos preocupa no es que no lo paralice sino que hace unas valoraciones en las que prácticamente da la razón a la universidad y no creo que sea el momento cuando en la posterior demanda se verán más cosas".

Y es que los geógrafos, pese a no poder parar la supresión del Grado para el próximo curso, mantienen la intención de presentar una demanda por la vía contencioso-administrativa contra la decisión de la UCLM. "El auto toma parte y valora el fondo de la cuestión. Ha sido un poco parcial en este tema", lamenta Prieto quien considera que "si el juez sigue por esa línea la verdad es que supone la desaparición de Geografía en Castilla-La Mancha simplemente porque no la consideran importante".

En este sentido, el presidente de los geógrafos españoles defiende el trabajo investigador que realiza este colectivo con temas de candente actualidad como el cambio climático o las aportaciones que realizan, por ejemplo, en el ámbito de la geolocalización. "Son cosas del día a día. ¿Que no hay alumnos en este momento? Creo que también la universidad y la Junta deben pensar estratégicamente qué interesa". Cree que la UCLM está basando más su Plan Estratégico de futuro "en lo económico y no en la estrategia de verdad. ¿Hacia donde se quiere reorientar a la universidad pública de la Comunidad Autónoma?", se pregunta. "A lo mejor es que se prefiere que vengan a trabajar desde fuera en temas como el cambio climático".

"A la hora de la verdad formamos abogados, economistas, ingenieros...¡Perfecto! Entiendo que lo hagan en Madrid pero ¿en Castilla-La Mancha? Creo que son cortoplacistas y piensan más en el dinero inmediato que en la estrategia de futuro".