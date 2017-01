‘Dirk Gently’: cuando el todo es mayor que la suma de sus partes

¡Feliz año nuevo queridos lectores! Para inaugurar este 2017 con energías renovadas voy a escribir sobre una serie muy, muy loca que os vendrá muy bien para desengrasar de estos días llenos de comidas y cenas copiosas. Se trata de 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas', ficción que se estrenó a principios de diciembre en ‘Netflix’ y que no deja indiferente a nadie.

El escritor y guionista Douglas Adams, británico de nacimiento, es mayormente conocido por la saga de novelas de ‘La guía del autoestopista galáctico’; cuyo primer tomo se llevó al cine allá en 2005. Sin embargo, sus primeros pasos fueron como guionista en la serie ‘Doctor Who’ a principio de la década de los ochenta; y, de ahí, la influencia posterior que tendrán algunos de sus libros. La atípica trilogía de ‘Dirk Gently´s’ llega a la televisión por segunda vez, ya que en 2010 de manos de Howard Overman se estrenó el piloto, dos años más tarde tres episodios más y, por último, su posterior cancelación. Esta vez, es el estadounidense Max Landis (‘American Ultra’, ‘Victor Frankenstein’), el creador de esta nueva adaptación basada en la obra de Douglas para la cadena BBC America y que en España -y a nivel global- se distribuye a través de la plataforma ‘Netflix’.

Foto: netflix.es

La historia de la muerte de un multimillonario y la posterior desaparición de su hija unen al dicharachero y excéntrico detective, Dirk Gently (Samuel Barnett), y al miedoso y algo incrédulo, Todd (Elijah Wood), como su ayudante, en una investigación surrealista y excéntrica que les cambiará a ambos. Todo lo que ocurre alrededor de este terrible suceso escapa al entendimiento más racional del ser humano pero, sin embargo, Dirk dará sentido -o no- a ese entuerto pernicioso.

Dirk Gently, no es un detective al uso, de hecho, él mismo se define como un detective holístico, es decir, que considera que todo en el mundo está interconectado y esto es su principal arma para resolver sus casos. Ya que cada una de las partes están ligadas con interacciones constantes y, por lo tanto, todos los acontecimientos se relacionan,y producen nuevas conexiones que ligan con el todo. Sí, lo sé, algo muy, muy loco y, de ahí, lo hilarante de la historia. En 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas', nada es normal, el azar y destino son parte del todo -o no- de una historia que tiene sentido -o no-.

Foto: netflix.es

Todd Brotzman, ex-músico y actualmente botones, es el compañero perfecto para el estrambótico Dirk Gently; de hecho, todos somos un poco él. Cuida de su hermana Amanda (Hannah Marks) que padece parabolitis, una terrible enfermedad extrasensorial que el propio Todd sufrió años atrás y que provocó la ruina de sus padres. La historia laberíntica y poco verosímil -o no- le va absorbiendo y atrapando poco a poco como si se encontrará en mitad de unas arenas movedizas, es decir, contra más lucha por escapar, más se encuentra atrapado por ella -historia-; de hecho, algo parecido le pasa al espectador capítulo a capítulo tras la confusión inicial.

Los personajes que rodean 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas' son una verdadera ida de olla -al igual que la propia serie-: Bart (Fiona Dourif), holísticamente inestable -, que piensa que su destino es matar a todo el que se le cruce por el camino, entre ellos, a Dirk; Martin (Michael Eklund), líder de un grupo que se dedicará a succionar de las personas sus emociones negativas o positivas y que, él y su grupo, harán muy buenas migas con Amanda, la más que curiosa hermana de Todd; Gordon Rimmer (Aaron Douglas), es el excéntrico cabecilla del equipo de 'bad guys' que se dedican a cambiar sus almas de cuerpos -humano o animal- para no envejecer nunca; y, por ejemplo, Ken (Mpho Koaho), un hacker informático que inexplicablemente se convertirá en compañero de parranda de Bart. Así, la serie, es un recorrido por personajes paranormales, estrambóticos, hilarantes, pirados o raros que son mecidos por una historia en la que nada tiene sentido y, a la vez, todo lo tiene.

Foto: netflix.es

La sorpresa -o confusión- inicial de estar ante la mayor locura que se ha visto en televisión en 2016 -con permiso de ‘The OA’- se descubre una hábil y orgánica serie de ciencia ficción con muchísimo humor y con un suave aroma a los ochenta; y, aunque, su origen es estadounidense, sin duda, la influencia british es más que obvia en el toque cómico ácido y negro en muchas de sus escenas y secuencias. Sobre todo -y más para los fans- les recordará mucho a ‘Doctor Who’ pero, vamos, es igualmente disfrutable para todo el mundo.

En 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas' todo es un caos controlado -aunque no lo parezca-, ya que la tramas -principal y secundarias- se van anudando poco a poco para dar sentido a esta divertida locura. Las piezas del puzzle van encajando en esta historia desenfrenada, ya que al final todo está conectado y, a la vez, porque se está ante una serie holística. Todo ello a un ritmo vertiginoso y alegre con buenos golpes y giros de guión. Nada hace decaer este torrente surrealista con unos diálogos hilarantes y unas escenas desternillantes que tienen ese toque distintivo del humor británico.

Foto: netflix.es

La tipología de la banda sonora quizás recuerde a otras series británicas como ‘Utopia’ o ‘Humans’, ya que Cristobal Tapia de Veer es también su compositor. Los mandos de la dirección lo comparten varios directores, aunque hay que prestar mucha atención a los dos últimos capítulos porque los dirige el director español Paco Cabezas, que ya lo ha hecho en ‘Penny Dreadful’ y que, también lo veremos en la segunda temporada de ‘Into the Badlands’. Más motivo para echar un vistazo a 'Dirk Gently: Agencia de Investigaciones Holísticas'.

Esta gran locura divertida es totalmente recomendable para desengrasar y desconectar un poco de tantas fiestas. No os sintáis perdidos si no sabéis muy bien por donde va la cosas en el primer episodio, porque todo irá cobrando sentido y conexión con el paso de los capítulos. Renovada por una segunda temporada la historia deja suficientes cabos sueltos para un regreso interesante y excitante. La primera la podéis encontrar en ‘Netflix’ así que no tenéis excusa.