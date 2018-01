Vecinos y comerciantes exigen a Ribó consenso en las futuras medidas de movilidad de València

Un total de 14 entidades sociales, entre ellas, la Federación de Vecinos, la Asociación de Comerciantes del Centro Histórico, la Asociación de Vendedores del Mercado Central, o las asociaciones de consumidores UCE y AVACU) se han reunido este martes con el alcalde de València, Joan Ribó, con el objetivo de trasladarle la creciente preocupación existente en torno a las medidas de movilidad que se están implantando especialmente en el centro histórico, y a la futura accesibilidad al casco antiguo una vez arranquen las obras de peatonalización de las plazas de la Reina, Ciudad de Brujas y Ayuntamiento.

Al repecto, la presidenta de la Federación de Vecinos, María José Broseta, ha puntualizado que no se pone en cuestión el modelo de ciudad sostenible y más peatonal que se pretende implantar en aplicación del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, sino las formas en las que se están poniendo en práctica las medidas encaminadas a liberar de tráfico privado el centro: "Todos estamos a favor de tener una ciudad más amable y más segura para los vecinos y vecinas, pero las medidas se deben ir aplicando poco a poco, con información previa y acordada con los agentes sociales".

La dirigente vecinal ha lamentado que no hayan asistido al encuentro los diferentes concejales con competencias en materia de movilidad (Movilidad, Urbanismo, Policía Local, Espacio Público o Turismo, entre otras), ya que todas las entidades asistentes han coincido en destacar la falta de coordinación existente entre las diversas delegaciones.

Por este motivo, han solicitado a Ribó la creación de un foro con presencia de todos los concejales responsables en el que se debatan y evalúen las medidas que se han tomado hasta ahora, se mejoren o eliminen las que no funcionan bien, y en el que se dé información detallada y se acuerden las futuras acciones.

Entre las medidas que los vecinos y vecinas han constatado que no funcionan bien están los bucles creados en Ciutat Vella para eliminar el tráfico oportunista, ya que ha complicado excesivamente la accesibilidad de los residentes a sus viviendas y no impide el paso al que no es vecino o vecina.

Al respecto, el alcalde se ha comprometido a canalizar todas estas peticiones a través de la mesa de movilidad, mejorando su funcionamiento, la información que se proporciona y aumentando la participación en la toma de decisiones: "Para nosotros es muy importante la participación de la gente y nos parece muy importante que estas organizaciones quieran participar, no solo a nivel informativo, sino también de propuestas".

Sobre esta propuesta, Broseta ha querido dar un voto de confianza a la palabra del alcalde hasta que se produzca la reunión de la mesa de movilidad y ha insistido en la importancia de que, además de la Concejalía de Movilidad, estén representadas todas las que tengan algo que ver con la accesibilidad y la movilidad.