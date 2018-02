"Si te violan, no forcejees": las advertencias de los traficantes a las mujeres migrantes en su ruta a Europa

Después de documentar la venta de esclavos en Libia, la CNN ha emitido un reportaje sobre los abusos a los que están expuestas las mujeres en su ruta migratoria desde Nigeria hacia Europa. En el vídeo, una productora y una periodista de la cadena estadounidense se hacen pasar por dos mujeres migrantes adineradas que pagan un "paquete de viaje VIP" para que un hombre las escolte hasta la frontera con Libia.

El reportaje comienza en el estado de Edo, en Nigeria, "uno de los puntos de partida más grandes de África" del que salen cada año decenas de miles de migrantes y refugiados para atravesar el Mediterráneo Central, recuerdan. "Dijimos que esperábamos llegar a Italia y luego viajar desde allí a Londres", relatan las autoras del reportaje.

Las mujeres acordaron pagar 1.400 dólares cada una. Antes de subirse a un autobús para emprender su ruta hacia el norte en la ciudad nigeriana de Auchi, el intermediario de los traficantes con el que han negociado el viaje les pregunta si llevan preservativos y les ofrece algunos para que los lleven en su mochila.

"¿Por qué, las mujeres sufren abusos en el viaje?", cuestiona la periodista. "En Libia", responde él. "Oveke [el intermediario] me lleva a un lado y me repite: 'Condones'. Si te violan, no forcejees, y en ultimo caso, confía en Dios", relata la reportera.

En el texto que acompaña al vídeo, la periodista da más detalles de las palabras que escuchó antes de subirse al autobús. "Necesitas que los hombres en Libia sean amables contigo. Tendrán las cosas que quieres. ¿Comprendes? (...) No consigues nada sin algo a cambio en esta vida. Tienes suerte, los hombres a veces esperan seis meses antes de subir al barco a Europa", les dice el intermediario. "Pero a las mujeres, si son como tú, a veces las pueden meter en un barco al día siguiente".

El nuevo vídeo de la cadena estadounidense llega tres meses después del reportaje que mostró la venta de personas de origen subsahariano que llegan hasta Libia, un país con el que la Unión Europea (UE) mantiene acuerdos para frenar los flujos de migrantes y refugiados. Las imágenes desataron la indignación de varios dirigentes africanos y una ola de protestas en todo el continente que exigió que se ponga fin a la esclavitud de personas en Libia.

Las ONG y organismos especializados como Acnur han exigido en reiteradas ocasiones la puesta en marcha de vías legales y seguras para evitar que migrantes y refugiados arriesguen su vida en el mar y se vean empujados a acudir a redes de traficantes de personas.