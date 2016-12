Trump dice que se está tratando a Israel con "desdén y falta de respeto"

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que no se puede permitir que Israel sea tratado con "tanto desdén y falta de respeto", y anticipó que subsanará esa cuestión cuando llegue a la Casa Blanca el 20 de enero.

En una cadena de mensajes por la red Twitter, Trump volvió a reaccionar tras la última resolución sobre Israel aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU.

"No podemos continuar dejando que Israel sea tratado con tanto desdén y falta de respeto", afirmó Trump, quien indicó que ese país "solía tener a Estados Unidos como un gran amigo, pero ahora no".

We cannot continue to let Israel be treated with such total disdain and disrespect. They used to have a great friend in the U.S., but.......