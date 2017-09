El Ayuntamiento de Murcia aprueba que el AVE llegue a Beniel durante las obras de soterramiento

Tras la reunión que tuvieron ayer los portavoces con Adif, en el Pleno semanal del Ayuntamiento de Murcia se iba a tratar como tema monográfico el soterramiento del AVE y las obras de Fomento en la ciudad.

Finalmente, la decisión del Ayuntamiento es, con los votos a favor de toda la oposición y en contra del PP, llevar a Beniel de forma provisional la llegada del AVE mientras se concluyen las obras de soterramiento. De esta forma, los concejales del Ayuntamiento se oponen a la llegada en superficie del AVE, como tienen previsto la Comunidad Autónoma y el ministerio de Fomento para comienzos de 2018.

PSOE, Ciudadanos, Cambiemos, Ahora Murcia y el edil no adscrito Javier Trigueros reclamaron así que el AVE "no entre en superficie a Murcia" y rechazan más actos de fe reclamando al Gobierno local, regional y estatal "hechos y menos palabras".

Cabe recordar que Adif ha confirmado esta semana que la adjudicación de las obras de soterramiento ya está otorgada a la empresa Aldesa y que el próximo lunes detallará los documentos necesarios. La Plataforma Pro Soterramiento, sin embargo, había manifestado que el Ayuntamiento no tiene aún documento alguno que acredite el soterramiento tras pedirlo la semana pasada.

Respecto al PP, el concejal de Fomento Roque Ortiz ha criticado la posibilidad que se da de aprobar una moción sin tener en cuenta a la fuerza más votada, como ha ocurrido en el Pleno del jueves. Ortiz ha calificado la nueva cultura democrática que propugna la oposición de "excluyente", en referencia a este hecho.

Asimismo el concejal del Partido Popular ha amenazado con que esta es "la última oportunidad" que Murcia tiene de conseguir el soterramiento, porque "hay proyectos redactados, otros en ejecución y otros redactándose, además de financiación, publicidad legal e informes a su disposición".

Sin proyecto definitivo

La portavoz en el Ayuntamiento del PSOE, Susana Hernández, ha pedido al alcalde José Ballesta y a su partido que redacten un proyecto definitivo sobre la llegada del AVE porque, según la edil, "llevan años de bandazos", reclamando además "una financiación real y que las obras del túnel del soterramiento comiencen ya".

"Pónganse a trabajar, redacten el proyecto y busquen financiación. Inicien el soterramiento" @SusanaHdezRuiz #PlenoMurcia — Grupo PSOE Murcia (@GrupoPSOEMurcia) 28 de septiembre de 2017

Por su parte, Mario Soler, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento también ha criticado la falta de gestión del Partido Popular con la llegada del AVE a Murcia. "No busquen culpables en los demás de los continuos retrasos y de que no tengamos alta velocidad porque no los hay. Escuchen a los vecinos y cumplan sus promesas", ha pedido a Ballesta el edil naranja.

. @mgfigal "Si persisten en su empeño, ustedes, dirigentes del PP, serán los únicos responsables del bloqueo, aislamiento y daño económico y social a los vecinos del sur #Murcia" #PlenoMurcia pic.twitter.com/G4V9NvNUjz — Cs Murcia (@Cs_Murcia) 28 de septiembre de 2017

Una obra ¿ilegal?

Cambiemos Murcia, a través de su portavoz Sergio Ramos, ha insistido en lamentar la actuación del alcalde respecto a las protestas vecinales que exigen el soterramiento. Ramos ha indicado que se "escribirán libros" sobre la valentía de los hombres y mujeres que defendieron el soterramiento, y que la actitud "servil" de Ballesta le ha impedido ser "el alcalde de todos los murcianos", al tiempo que defendía la llegada del AVE a Beniel.

Por su parte, Alicia Morales de Ahora Murcia ha reclamado acciones para impedir el "aislamiento" de una parte importante de la ciudad. La portavoz ha explicado a los populares que ya no tienen credibilidad: "puentes de quita y pon, colectores no previstos, modificaciones y complementarios...como si fuera la bonoloto", ha indicado. Ahora Murcia insiste en que no se han evaluado las consecuencias ambientales ya que los proyectos en ejecución son diferentes a los conveniados, por lo que aboga por la paralización cautelar de las obras para que no sean declaradas ilegales cuando la ciudad ya esté "partida por el muro".