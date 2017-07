Podemos abre expediente a concejales de Manuela Carmena por no aportar dinero al partido

La Comisión de Garantía Democráticas de Podemos en la Comunidad de Madrid ha abierto expediente a varios concejales del Ayuntamiento de la capital por no aportar al partido el dinero que este les exige por ser cargos públicos e inscritos en el partido, según ha podido confirmar eldiario.es. Entre ellos está el actual delegado de Seguridad de Manuela Carmena, Javier Barbero, y el edil Guillermo Zapata, quien ha hecho pública la decisión de darse de baja de Podemos después de recibir una comunicación oficial del proceso puesto en marcha contra.

Hace unos meses recibí un mail en el que se me solicitaba cumplir la carta financiera de Podemos por ser cargo electo de... Posted by Guillermo Zapata Romero on jueves, 13 de julio de 2017

Podemos, según la explicación de Zapata, envió hace unos meses un correo electrónico en el que les recordaba su obligación de cumplir con la carta financiera del partido. Una carta financiera que publicó en exclusiva eldiario.es hace ahora dos años y que exigía a todos los concejales de las candidaturas de confluencia inscritos en el partido donar la parte del sueldo que excediera los tres salarios mínimos, el tope marcado por el código ético.

Podemos no se presentó oficialmente a dichas elecciones y siempre ha defendido que estar inscrito no supone ningún tipo de obligación, al no considerar como militantes a las 489.082 personas apuntadas al partido desde su fundación en 2014. Sin embargo, el Consejo Ciudadano aprobó un reglamento que exigía el cumplimiento de la carta financiera incluso a concejales que concurrieron en las municipales de 2015 en candidaturas no avaladas ni reconocidas por el partido.

No fue el caso de Ahora Madrid, que sí contó con el respaldo de Podemos. El partido instrumental, sin embargo, iba más allá de su mera figura jurídica e intentó constituirse como una verdadera confluencia, con su propio código ético y su propia carta financiera. Zapata explica en su post en Facebook que él se debe a estos documentos, que los cumple de forma puntual y que, ante la disyuntiva de elegir, ha preferido darse de baja de Podemos.

La relación de Zapata con Podemos viene de lejos. Como él mismo revela, se inscribió en el partido tras las europeas de 2014. En el reciente proceso asambleario de Vistalegre 2, el concejal de Ahora Madrid fue uno de los contribuyentes al documento político que presentó Pablo Iglesias.