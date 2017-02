Patxi López tropieza en el primer mes de campaña

Patxi López sabía que no tenía fácil la carrera por la secretaría general del PSOE, pero su candidatura ha tropezado. En el mes que el exlehendakari cumple como precandidato se ha tenido que enfrentar al relato: primero responder a las acusaciones de su intento de frenar a Pedro Sánchez; después a las de que maniobra para buscar un pacto con Susana Díaz y ahora al temor de que acabe retirándose en favor de los demás aspirantes.

El principal lastre que ha acompañado a López en su inicio de andadura hacia Ferraz ha sido responder a la estrategia de su campaña. Lo primero fue negar que se presentara a la secretaría general para frenar a Sánchez. La precipitación de su anuncio fue percibida en el 'sanchismo' como una traición al exsecretario general.

Los barones y dirigentes que están detrás de la candidatura del diputado vasco admiten que la decisión pretendía mejorar posiciones en las primarias. Idoia Mendia, Francina Armengol o Sara Hernández consideraban que el talante de López podía sumar más apoyos que Sánchez, a quien veían 'quemado' por el enfrentamiento con Díaz. Algunos dirigentes pensaron entonces que el exlehendakari podía ser secundado por socialistas que jamás se posicionarían con el exsecretario general.

Pero más allá del relato la precipitación salió en balde porque Sánchez decidió dar un paso al frente. En el 'sanchismo' están convencidos de que su "capital es intransferible". El sector oficial del PSOE cree que los barones críticos erraron al no prever que Sánchez no se rendiría: "Parece que no le conocían los que estuvieron trabajando a su lado", dice un destacado dirigente andaluz. "Ha tenido un error de cálculo", comenta un diputado, que coincide con varios parlamentarios en que la carrera que tienen por delante es larga y que López está "diluido".

Los 'sanchistas' contraatacan, además, situando a López en el 'establishment' del PSOE que no se diferencia de la presidenta andaluza mientras creen que el exsecretario general es el candidato de la militancia y sostienen que el exlehendakari busca un pacto con Díaz bien antes o bien después de las primarias.

Pacto o retirada

Esa ha sido la segunda batalla del relato que con la que ha tenido que lidiar el diputado vasco, que asegura que defenderá su proyecto de "una izquierda exigente" hasta el final del proceso.

Es el mismo argumento que le ha tocado esgrimir ante quienes plantean que dé un paso atrás si logra menos avales que Sánchez -y viceversa-. El exlehendakari aseguró que no entraría en la "guerra de avales". En las filas socialistas cunde el convencimiento de que el diputado vasco quedará por detrás de Sánchez. "Estoy por darle unos avales para que llegue", ironiza una dirigente madrileña que apuesta por Díaz para hacerse con las riendas del PSOE. En el equipo del exlehendakari se muestran convencidos de que logrará más firmas porque tiene una estructura de cargos intermedios que sostienen que son los que consiguen movilizar a los afiliados hacia un lado u otro.

En las entrevistas que ha concedido en las últimas semanas, López ha tenido que contestar a este tipo de cuestiones que han tapado su proyecto, según admiten en su equipo, que quiere que se empiece a ver al López que, según dicen, gana en el contacto directo con los militantes.

Otro de los argumentos usados en su contra es su posición en la investidura de Mariano Rajoy en la que se abstuvo como ordenó el Comité Federal. En la candidatura de López, en la que aseguran que están en el juego limpio, han tenido que salir al paso cargando contra algunos de los diputados que están con Sánchez y que también acataron la abstención, como Adriana Lastra o José Luis Ábalos.

La posibilidad de que López trate de pactar con Díaz una integración tras el proceso de primarias (es lo que muchos deducen de su estrategia de presentarse como el candidato de la "unidad") también juega en su contra: "Ha calado el mensaje de que se presenta para perder y pactar", dice un dirigente 'sanchista', que considera que ese discurso de la integración no engancha con un modelo de 'un militante un voto' sino que era propio de los congresos con delegados. "Ahora no hay hueco entre el 'establishment' del partido y lo que representa Sánchez", dice un diputado próximo al exsecretario general, que ha planteado las primarias como un plebiscito entre él y el modelo que, a su juicio, representa Díaz.

La guerra de cifras

Otra de las guerras a las que se enfrenta López es la de cifras por los asistentes a sus actos en comparación con los llenos que ha logrado Sánchez y las demostraciones de fuerza de Díaz. En el PSOE reconocen sorpresa por el éxito del exsecretario general en sus apariciones con militantes. Los 'sanchistas' usan esa baza, además, para comparar la poca afluencia a los eventos de López.

Las imágenes de un encuentro con afiliados en Fuenlabrada y otro en la agrupación de Entrevías han corrido como la pólvora entre los 'sanchistas'. "La cara de Simancas era un poema", dice uno de estos dirigentes en Madrid. Consideran que la presencia de algunos alcaldes, del presidente de la federación y de Sara Hernández no es representativa de las bases del PSOE madrileño.

El exlehendakari, sin embargo, sostiene que está contento con lo que lleva de campaña. Resta importancia a la afluencia de militantes y se reivindica frente a los otros aspirantes, que llenan autobuses para asistir a los mítines. López cree que es más importante "escuchar" a las bases y que se "desahoguen". " En primarias, siempre es mejor ir a escuchar a los militantes que moverlos para que vengan a donde estás tú", dijo tras el acto de Díaz con alcaldes en Madrid. Lo ha reiterado en una conversación informal con periodistas este martes.

Sánchez está convencido de que no ha perdido apoyos notables respecto a los que tenía cuando pilotaba el PSOE, pese a la fuga de barones hacia la candidatura del exlehendakari. Aunque en el equipo de Sánchez dan por perdidas Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, consideran que siguen teniendo la misma incidencia que antes, es decir, que no se ha producido un trasvase en favor de López salvo en Madrid. Además, los 'sanchistas' piensan que resta más a Díaz.