El embajador español en EEUU subraya que "la inestabilidad en España puede afectar a todo el mundo"

El embajador de España en Estados Unidos, Pedro Morenés, ha advertido este lunes de que la incertidumbre que plantea el desafío secesionista en Cataluña no es buena para nadie, y ha avisado de que "la inestabilidad en España puede afectar a todo el mundo".

Para apoyar su argumento, Morenés se ha remitido a la situación de España durante la crisis financiera, afirmando que si el entonces presidente de EEUU, Barack Obama, tuvo "una larga conversación" con José Luis Rodríguez Zapatero --en mayo de 2010-- sobre la situación española fue porque "los problemas financieros de España podían afectar a todo el sistema financiero del mundo occidental.

Morenés se ha expresado así durante una entrevista en el Instituto Hudson de Washington. De acuerdo con esta tesis, ha destacado que el Gobierno español no necesitó "presionar" al presidente de EEUU, Donald Trump, ni a su Administración, para que apoyase la unidad de España.

Y, del mismo modo, ha defendido que la canciller alemana, Angela Merkel, o el presidente francés, Emmanuel Macron, no apoyan la unidad de España solo "por simpatía", sino porque entienden lo que significaría que movimientos antidemocráticos y contrarios a la ley consiguiesen sus objetivos.

"Los únicos dos países que han apoyado claramente la situación en Cataluña han sido la Venezuela de Nicolás Maduro y (la Corea del Norte de) Kim Jong Un", ha aseverado el que fuera ministro de Defensa en el primer Gobierno de Mariano Rajoy.

Morenés también ha rebatido la tesis de que hubiera "violencia" la jornada del 1 de octubre, porque "violencia es el uso ilegítimo e injustificado de la fuerza", mientras que "el uso legítimo de la fuerza para que se cumpla la ley es una prerrogativa de todos los Gobiernos". Ningún gobierno quiere usar la fuerza, ha dicho, pero es el último recurso para hacer cumplir la ley y por eso todos los Estados democráticos tienen cuerpos policiales.

Así, aunque ha admitido que el mundo actual es "un mundo de imágenes", ha avisado de que "las imágenes no siempre reflejan la realidad y pueden usarse no para reflejar la realidad sino posiciones políticas".

Además, ha pedido que no se acepte la "pantomima" de referéndum del 1 de octubre como un instrumento para medir la voluntad de los catalanes, porque no fue una votación hecha con garantías democráticas.

EL 155 SERÁ UNA ACCIÓN GRADUAL

Preguntado por la aplicación del artículo 155 de la Constitución si el Gobierno catalán no dice claramente que no ha declarado la independencia, Morenés ha puntualizado que este artículo no supone "suspender la autonomía", sino que Cataluña seguirá teniendo "su Parlamento y su sistema autonómico".

De lo que se trata, ha dicho, es de que la comunidad autónoma actúe conforme a la ley. De hecho, ha afirmado que "será una acción gradual", aunque después ha añadido que él espera, "junto con mucha otra gente de buena voluntad, que no llegue ese momento". Así, ha reiterado al Gobierno catalán que dentro de la ley es posible hablar de todo, incluso de lo que consideren como "agravios".