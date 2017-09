El torero Juan José Padilla luce una bandera franquista en una corrida

El torero Juan José Padilla lució una bandera franquista en una corrida de toros celebrada este sábado en Jaén, en la localidad de Villacarrillo, en la que participaba junto con Joselito Adame y Juan del Álamo. El diestro hizo gala del símbolo preconstitucional ante un público que le aplaudía de pie.

La situación ha sido denunciada por Teresa Rodríguez, diputada de Podemos en Andalucía, quien ha lamentado en su cuenta de Twitter que Padilla "exalte el fascismo". Para la coordinadora de Podemos en esta Comunidad Autónoma, es una "vergüenza que esto siga pasando y no pase absolutamente nada".

Juan José Padilla exaltando el fascismo en Villacarrillo (Jaén). Vergüenza de que esto siga pasando y no pase absolutamente nada. pic.twitter.com/9fvxpURQ62 — Teresa Rodríguez (@TeresaRodr_) 16 de septiembre de 2017

El mensaje de Rodríguez ha sido contestado por muchos usuarios, quienes han manifestado su rechazo ante este caso de exaltación del franquismo. También varias personas han publicado fotos de Juan José Padilla con la bandera en cuestión.

En declaraciones a El Mundo, Padilla ha justificado la situación: "La bandera no era mía. Me la lanzaron desde el público como ocurre en muchas plazas. En el momento en el que la cojo, no me di cuenta de que tenía el escudo del águila". Preguntado por si se sentía incómodo llevándola, el torero contesta que "para nada". "¿Por qué iba a sentirme incómodo? Ese símbolo es una cosa del pasado y yo vivo en el presente. El problema que tenemos los españoles no es si la bandera tiene el águila o no", ha comentado.