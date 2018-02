La religión contra el humor, o cómo puedes acabar ante el juez por ponerle tu cara a Cristo

La religión ha vuelto a ganar al humor en los juzgados. La sentencia que condena a un joven por cambiar la cara de un Cristo por la suya con Photoshop y subir el resultado a Instagram es el último ejemplo de algo que ha sorprendido, e indignado, a los que son más activos en redes sociales.

Músicos perseguidos por sus letras, tuiteros procesados ( y condenados) por hacer chistes de personajes como Carrero Blanco... La decisión de un juez español vuelve a poner en entredicho la libertad de expresión que las máximas instancias judiciales se empeñan en defender.

El ejemplo más reciente es la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que, a finales de enero, condenó a Lituania por no defender la libertad de expresión de una marca de ropa que fue multada por disfrazar de Jesús y María a dos modelos para una campaña publicitaria.

La preocupación y el debate que ha generado la sentencia contra el joven de Jaén por hacer un meme con un Cristo también preocupa a los juristas. Uno de los que más ha contestado la decisión es el exletrado del Tribunal Constitucional Joaquín Urias, que incluso ha imitado al condenado poniendo una foto de su cara sobre el Cristo de la Hermandad de la Amargura, que fue la que denunció. "Lo que nos dice la justicia europea es que la libertad de expresión no puede depender del consentimiento de una minoría", asegura Urias.

Bueno, pues como lo de condenar a un chaval por hacer un montaje de su cara con un Cristo me parece una barbaridad...me solidarizo. Un saludo a la fiscalía!! pic.twitter.com/JB2sFUpizj — Joaquín Urias (@jpurias) 7 de febrero de 2018

"Esta sentencia va en contra de Europa y del Tribunal Constitucional, que reconoció el derecho de crítica a las religiones", apunta el también profesor de Derecho Penal, que señala que le haría "mucha ilusión" que le imputasen por su montaje. Para Urias, se está produciendo "una ola de represión frente a la libertad de expresión", que se basa en "perseguir todo lo que pueda molestar a alguien".

Un ejemplo es lo que ocurrió con Dani Mateo y El Gran Wyoming, que fueron demandados por un fragmento de El Intermedio en el que hacían mofa a costa del Valle de los Caídos. La asociación que defiende el mausoleo franquista les demandó por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos, que puede conllevar penas de prisión de hasta cuatro años. Todo después de que Mateo se preguntara "quién va a querer ver esa mierda de cerca".

Tras declarar ante el juez, éste decidió archivar el caso en un auto en el que recordaba que "la sátira, por sí sola, no está prohibida". La reacción de los dos humoristas a la denuncia fue, además de quejarse de la admisión de la misma, reírse aún más de lo ocurrido.

"La imagen de Cristo es cultura popular"

De eso de molestar por utilizar satirizar imágenes religiosas saben mucho en la revista Mongolia, que ha recibido amenazas de demanda –e incluso amenazas físicas– por carteles que anunciaban su espectáculo en teatro en los que aparecían vírgenes o cristos. "En el cartel de Sevilla tuvimos que quitar a La Macarena, porque la registraron como marca, y en Cartagena hasta nos hicieron una manifestación ante el teatro por el cartel en el que usamos a la virgen de allí", cuenta Darío Adanti, miembro de Mongolia y autor del libro sobre los límites del humor No disparen al humorista.

Para Adanti, lo ocurrido en Jaén es un "precedente horrible" para la libertad de expresión. "Antes los grupos de todo tipo estaban aislados y tenían su intimidad, pero ahora con las redes se enteran de todo. Y de repente, los que hacemos humor tenemos problemas por si herimos algún sentimiento", apunta el dibujante. "Está claro que somos menos libres de lo que deberíamos ser ahora. Cuando la ley empieza a juzgar sentimientos tenemos un problema, porque es algo muy subjetivo", señala Adanti.

Un caso pionero en esta cuestión y que sirve de ejemplo para lo que cuenta Adanti es el del vídeo de Cómo cocinar un Cristo, grabado por Javier Krahe y Javier Seseña en los años 70. Tras la emisión de éste en Lo + Plus en 2004, el centro Jurídico Tomás Moro demandó a Krahe por un supuesto delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Un juzgado le hizo pagar 192.000 euros de fianza, hasta que el cantautor se tuvo que sentar en el banquillo de la Audiencia de Madrid en 2012. Finalmente, fue absuelto. "Es un ejemplo de que los extremistas que te amenazan y los jueces que te condenan responden a la misma lógica. Es el 'me molesta que otras personas no piensen como yo' llevado al juzgado", apunta Urias.

"Se valora más la ofensa que el poder real"

La libertad de expresión como valor absoluto es algo que el humorista argentino defiende incluso de los grupos religiosos. "La imagen de Cristo no es de unos pocos, sino de la cultura popular. Es similar al payaso de McDonalds o al muñeco de Michelín", señala. Y tanto Adanti como Joaquín Urias avisan de que no se puede hablar de algo anecdótico o restar importancia a una condena por un chiste. "Detrás de estas decisiones está la intención de vender una única versión de la sociedad", asegura el profesor.

Esta persecución de la sátira afecta a todos los sectores. "Hay quien se preocupa más de las palabras que de sus consecuencias. La izquierda debe defender una amoralidad completa; no fijarse en si algo ofende, sino en defender la libertad a toda costa", asegura el humorista.

Esta preocupación por la posición de ciertos grupos de izquierdas es compartida por Urias, que asegura que le inquieta que haya partidos que quieran prohibir que se cante el Cara al Sol. El error, según el jurista, es "pedir al Estado que prohíba que alguien se ría de nosotros". Un fallo a su juicio en el que caen colectivos de todo tipo, incluso los que luchan por los derechos de minorías: "Lo mismo que ha hecho la cofradía lo podría hacer un colectivo de minusválidos que se sienta ofendido por un chiste", señala.

Según Adanti, que haya más ofendidos que antes, además de por la viralidad de las redes, es por motivos socioeconómicos. "No haber tenido los problemas de nuestros abuelos, gracias a la democracia y al estado de bienestar, provoca que esa gente le dé más valor a la ofensa que al poder real".

El efecto Streisand

La condena al joven de Jaén ha provocado una ola de solidaridad con él, tal y como ha hecho el propio Joaquín Urias. Varios tuiteros ya han puesto su cara sobre la del Cristo que motivó la denuncia, o han ridiculizado imágenes similares en mensajes enviados directamente a la cuenta de Twitter de la Hermandad de la Amargura. Se ha desencadenado así el conocido " efecto Streisand", cuando un intento de censura acaba multiplicando la difusión de aquello que se quería ocultar.

A un chaval de 24 años le han metido un multaco de 480 euros por poner su cara con Photoshop en este Cristo concretamente. Pues nada. Aquí va la mía en solidaridad con el chaval. Si la cofradía de la Amargura quiere multar a más gente, encantado de recibirlos. Viva el Carnaval. pic.twitter.com/UTqILfkPt2 — Juan Soto Ivars (@juansotoivars) 8 de febrero de 2018

Me parece perfecto que multen a alguien por poner su cara en el Cristo de la Amargura.

Un respeto a los Santos. pic.twitter.com/cDZZkxzUrM — MoiCamacho® (@Moicamacho) 8 de febrero de 2018

Buenos días, @amargura_jaen, @justiciagob y @policia. Si hacer un meme como este es delito, aquí estoy. Lo voy a subir también a Instagram y a FB. (No he sabido hacerlo mejor, complicado lo del color. Pero tiene el plus de las gafas) pic.twitter.com/eZPVcgzjQN — Stéphane M. Grueso (@fanetin) 8 de febrero de 2018

"Hay quien no tiene en cuenta que el humor y el cotilleo ya eran virales antes de que existiera Internet", dice Adanti, que recuerda que la respuesta a los que intentan acallar algo "es darle un altavoz a ese tema".

Para Urias, "debería salir alguien muy religioso a defender que eso se pueda hacer", porque sería un síntoma de que "todos empezamos a aceptar las críticas que recibimos de cualquiera". "El remedio a lo que va contra la libertad de expresión es educativo", defiende.

Sin posibilidad de recurrir

La sentencia contra el joven de Jaén es firme y por tanto no se puede recurrir. Esto impedirá que llegue al Tribunal de Estrasburgo, que con el caso de Lituania ya ha sentado jurisprudencia al respecto. "Aunque exista el artículo 525 del Código Penal que castiga la blasfemia, este tiene que aplicarse de manera que prevalezca el derecho fundamental a la libertad de expresión", asegura Ignacio González Vega, portavoz de Jueces para la Democracia.

El periplo judicial del condenado terminará cuando pague la multa de 480 euros que le ha sido impuesta. Pero tanto Urias como González Vega instan a no restar importancia a la condena y a no creer que todo lo que pueda ofender a alguien es punible. "Nos estamos equivocando con creer que si hay un colectivo ofendido hay daño. Se ofenden por la discrepancia", asegura Urias. Para el portavoz de la asociación judicial, "aunque este caso no tenga relevancia penal, no resta gravedad al asunto. Hablamos de peligros para la libertad de expresión".