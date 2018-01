No, ninguna playa en Melbourne prohíbe comer cerdo y beber alcohol para 'respetar' a los musulmanes

Enero es un mes muy caluroso en Australia y es costumbre hacer barbacoas en las playas. En este contexto ha sido difundido en redes sociales un supuesto cartel del Ayuntamiento de Melbourne en el que se prohíbe el consumo de cerdo y alcohol en la playa, se pide respeto a los creyentes en las horas de oración y se recuerda a mujeres y niñas que vistan "de manera modesta" (vetándose el uso del bikini).

El cartel aparece firmado por el Ayuntamiento de Melbourne y un teórico Supremo Consejo Islámico de Victoria.

Perfiles de extrema derecha de Europa no han tardado en difundir el cartel intentando trasladar la sensación de una supuesta 'islamización' de las constumbres occidentales.

También en perfiles hispanohablantes se ha difundido el cartel

El perfil oficial del Ayuntamiento de Melbourne ha desmentido que dicho cartel sea oficial y, además, ha recordado que no tiene competencias sobre ninguna playa:

thanks for bringing this to our attention. This is not a City of Melbourne sign and we don't endorse it. As a side note we don't have any beaches in our municipality.