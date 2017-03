El PP consigue con el apoyo de ERC que la amputación de rabos de perros siga siendo legal

El Partido Popular ha conseguido in extremis que la amputación de la cola de los perros sin motivos curativos siga siendo legal. Y ha contado con un inesperado aliado: Esquerra Republicana. Ambos grupos han presentado una enmienda para que pueda mutilarse "a cachorros de razas cazadoras y sus cruces". El PNV ha votado también a favor.

Se justifican en que así se podrá evitar "futuros daños al animal" y amplía esta amnistía a los ejemplares cuya "actitud y actividad" así lo indiquen. La enmienda pide que el Consejo General de Veterinarios haga una lista con las variedades que "requieran de esta amputación juvenil" por lo que, llaman, su "conformación anatómica y actitud".

El corte del rabo por motivos no sanitarios está prohibido por el Convenio europeo de protección de animales de compañía. Un convenio creado en 1987 y que España todavía no ha ratificado. En el proceso para su rúbrica, el Partido Popular introdujo una reserva para que ese artículo sobre las amputaciones no fuera aplicable a España.

Sin embargo, la ponencia y el dictamen que debe emitir el Congreso de los Diputados habían deshecho esta reserva. El pasado lunes, una mayoría de grupos votó a favor de no incluir reserva alguna. La amputación quedaría proscrita. Pero, al llegar el texto a la comisión parlamentaria encargada de fijar las posiciones antes del Pleno, ha llegado este movimiento de los populares apoyados por los republicanos.