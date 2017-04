TVE compra otras 150 películas a Enrique Cerezo, imputado por el ático de Ignacio González

El Consejo de Administración de RTVE del miércoles dio para mucho. El presidente de la corporación, José Antonio Sánchez, rechazó indagar sobre la periodista puesta por Ignacio González según el auto de la Operación Lezo, defendió como "ejemplar" el criticado Informe Semanal sobre Murcia y acordó contratar a la productora de Cárdenas para un programa de magia.

También tomó otra decisión: volver a comprar películas españolas a Video Mercury Films, la productora que tiene el 80% de los derechos del cine español y cuyo dueño es el presidente del Atlético de Madrid y empresario Enrique Cerezo.

Precisamente con quien Ignacio González, hoy en prisión preventiva, habla de "pegar dos tiros" a la juez que indaga sobre su ático de lujo en Estepona, en el que están imputados tanto González como Cerezo desde 2016. Éste responde a Ignacio González en esa grabación: "Y estamos teniendo más paciencia de la que teníamos que tener, porque si quieren guerra, vamos a tener guerra".

El Consejo de Administración de RTVE –con los votos a favor de PP y PdCat (cuando se nombró al consejero era CiU), la abstención de PSOE y el voto en contra de la consejera de IU– decidió el pasado miércoles la compra de otras 150 películas españolas a la empresa de Cerezo por 2,5 millones, que se suman a las más de 100 que ya le compró hace un año por 1,3 millones de euros. Es decir, en dos años la televisión pública ha pagado casi cuatro millones de euros a Video Mercury por stock de cine español.

Pero fue en el año anterior, 2015, cuando se hizo el gran desembolso: RTVE compró más de 700 títulos tanto a Cerezo como a José Frade (a 10.000 euros de media cada película). La idea era cubrir la emisión del programa Historia de nuestro cine en La 2. Según el consejero socialista, Miguel Ángel Sacaluga, la dirección de RTVE ha justificado este miércoles que entonces se quedaron cortos en la compra, prevista para cubrir tres años de emisión, y por eso ahora se amplía con otros 150 títulos comprados a Cerezo.

Esta nueva operación compromete la inversión hasta junio de 2018, en un clima de dudas sobre la continuidad del actual presidente de RTVE, ya que el Congreso ha pactado cambiar el sistema de elección de este cargo ejecutivo, algo que se votará el 9 de mayo.

Sacaluga critica que "la mitad de películas compradas son para este programa, pero el resto son para otros programas y para colocar en las mañanas de La 2. No nos lo han dado desglosado, se ha presentado la operación en paquete. A mí me parece bien la continuidad de Historia de nuestro cine, aunque no sé por qué se quedaron cortos, pero con el resto de compra no estoy de acuerdo y tampoco sé a qué responde".

La consejera de IU, Teresa Aranguren, que ha votado en contra, explica a eldiario.es que estas compras le parecen "desmesuradas" y que le parece "excesivo tanto stock", de modo que se opuso desde el desembolso de 2015. "Ese es el motivo principal, pero además no me gusta tener que comprar siempre a la misma empresa, la de Enrique Cerezo, aunque tenga la mayoría de derechos".

El listado de películas concretas y su coste desglosado no se han hecho públicos, como tampoco el de compras anteriores, pese a que el Consejo de Transparencia ha obligado a RTVE a dar esa información.

Una auditoría de Hacienda ha criticado que se hayan comprado títulos que luego no se han emitido. En 2014 han expirado los derechos de películas compradas antes de 2009 que no se han llegado a emitir nunca en la televisión pública, lo que ha supuesto que se contabilicen 24 millones de euros como pérdidas, critica el informe de la Intervención.

eldiario.es se ha puesto en contacto con RTVE para preguntar los motivos de la compra de películas sin obtener respuesta.