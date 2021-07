PNV acusa a EH Bildu y Podemos de pedir una "habilitación política" de la Cámara para tener "altavoz para sus críticas"

Asegura que la información "está disponible y lo seguirá estando en agosto" y el 1 de septiembre Sagardui retomará sus comparecencias

VITORIA, 22 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario del PNV ha afirmado este jueves que la solicitud de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para que el Gobierno Vasco continúe compareciendo en agosto para informar de la situación de la pandemia es una petición de "habilitación política de los grupos para tener un altavoz para sus críticas" y ha asegurado que la información "está disponible y lo seguirá estando en agosto", y el 1 de septiembre, el primer día del nuevo período de sesiones, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, retomará sus comparecencias quincenales en la Cámara.

Fuentes del grupo parlamentario del PNV han destacado que la solicitud presentada por EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU para que el Gobierno Vasco continuara compareciendo en la Comisión de Salud del Parlamento durante el verano, en su forma, "no se ciñe a los requisitos que marca el reglamento" de la Cámara.

Según han explicado, en el escrito no se concretan los días en los que se pide la habilitación de la Cámara --en la actualidad en periodo inhábil-- y han subrayado que se debe especificar los días, comparecientes y el objeto de la comparecencia.

Respecto al fondo de la iniciativa, el PNV ha dicho no entender "lo extraordinario de la solicitud", ya que "la situación no lo requiere", porque aunque Euskadi se encuentra en un momento "delicado, con un aumento significativo del número de casos", los hospitales vascos no están "tensionados".

"La situación nada tiene que ver con otras olas donde los ingresos, personas en UCI y mortalidad sí eran elevadas. En esta ocasión, por el avanzado proceso de vacunación, estos parámetros se mantienen estables y bajos", ha recordado.

Asimismo, ha defendido que los grupos disponen de "información permanente", ya que "diariamente el Departamento de Salud publica los boletines con toda la información, que es la misma que la consejera ofrece en sus comparecencias". "No hay ocultamiento. Hay comunicación y transparencia", ha insistido.

En este sentido, el PNV cree que la solicitud de EH Bildu y Elkarrekin Podemos-IU "esconde otros intereses" y ha reiterado que "la información está disponible y lo seguirá estando en agosto". "Es una habilitación política de los grupos para tener un altavoz para sus críticas", ha denunciado.

El PNV ha recordado que el 1 de septiembre, el primer día del nuevo período de sesiones, la consejera de Salud, Gotzone Sagardui, está ya citada en el Parlamento para dar inicio a sus comparecencias quincenales y ha subrayado que si ha comparecido durante dos jornadas en el mes de julio, ha sido a petición de PNV y PSE-EE. "No fue la oposición quien tomó la iniciativa, sino los grupos que damos apoyo al Gobierno", ha concluido.