Un 13% de los andaluces asegura que no se podrá ir de vacaciones por la inflación

Los precios elevados constituyen el segundo problema principal que existe actualmente en Andalucía sólo por detrás del paro, según se recoge en el Barómetro Andaluz correspondiente al mes de junio que ha publicado este lunes la Fundación Centro de Estudios Andaluces (Centra), donde también se indica que un 13,1% de los andaluces no se irá de vacaciones este verano “debido a la situación económica”, y otro 23% apunta que cambiará su destino habitual de vacaciones por el mismo motivo.

Son algunas de las cuestiones incluidas en este barómetro de la Fundación Centra, adscrita a la Consejería de la Presidencia, Administración Pública e Interior, y realizado a partir de entrevistas entre los pasados días 25 de junio y 7 de julio a una muestra de 3.600 personas residentes en Andalucía. Se trata del primer barómetro andaluz, de carácter trimestral, que publica la Fundación Centra tras las elecciones autonómicas del 19 de junio, que se saldaron con una victoria del PP-A por primera vez con mayoría absoluta en Andalucía, y que precisamente por la cercanía con dichos comicios no incluye en esta ocasión datos de estimación de voto, al contrario de lo que es habitual en estos estudios de opinión pública, según han aclarado desde la propia entidad a Europa Press.

A la pregunta de cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en Andalucía, un 55,1% de los encuestados responde que la falta de trabajo, el paro, mientras que el 10,4% elige el de los precios elevados, y un 2,2% el de la precariedad laboral.

De esta manera, según este barómetro, el repunte de la inflación y su impacto en la situación económica están afectando negativamente a los hábitos de consumo de los hogares andaluces, de forma que un 44,9% de los andaluces dice que ha limitado el uso de electrodomésticos en el hogar; el 25,1% gasta menos dinero en ocio (en cuestiones como restaurantes o cines) y otro 17,5% utiliza menos el coche para sus desplazamientos, recurriendo al transporte público o a la opción de teletrabajo.

Impacto de la inflación en la vida diaria

Solo un 6,2% de los encuestados declara no sentirse afectado por la subida de precios, según han puesto de relieve desde el Centra en una nota, cuyo barómetro indica también que, de continuar esta “escalada” de la inflación, un 38,3% cree que tendrá que prescindir de ayuda en el hogar (servicio doméstico, cuidado de menores o personas dependientes); un 35,5% asegura que no podrá llenar el depósito de su vehículo; un 27,9% dice que no podrá pagar impuestos, mientras que otro 22,3% manifiesta que no podrá hacer frente al pago de los suministros básicos ni el 20,6% al pago del alquiler o la hipoteca de su vivienda.

Pese a esto, un 40,5% de los encuestados califica como “buena” su situación económica personal, que un 54,3% apunta que está “igual” que hace un año, y un 48,2% prevé que permanezca así dentro de un año.

Protección del medio ambiente

Por otro lado, ocho de cada diez andaluces consideran “bastante” o “muy importante” el medio ambiente para su calidad de vida. El nuevo Barómetro Andaluz recoge también el comportamiento respecto a hábitos de consumo y prácticas sostenibles para la reducción del gasto energético. Así, un 36,9% afirma tener como nuevo hábito el consumo de bienes reciclados o sostenibles; un 35,4% asegura que recicla; un 19,1% que gasta menos energía, y un 14% menos agua.

Entre quienes prevén incorporar en los próximos meses nuevos hábitos sostenibles, un 24,5% está pensando instalar placas solares, un 21,6% en reciclar, y un 12,2% en comprar un coche eléctrico.

En otro orden de cosas, el 56,6% de los andaluces encuestados asegura que sigue una dieta sana en general, frente a otro 34,4% que reconoce no cuidar su alimentación y comer lo que le apetece. El 64,2% no practica ningún deporte, pero un 30,4% afirma andar o pasear todos los días.

Asimismo, el barómetro pregunta por el uso de dispositivos electrónicos o tecnológicos por parte de los andaluces, y al respecto se apunta que, además de para enviar o recibir llamadas y mensajes, los usos más habituales del teléfono móvil que indican los encuestados son informarse y ver noticias (73,1%); buscar sitios de interés o llegar a ellos (72,7%); hacer compras por internet o como medio de pago en lugar de tarjeta bancaria (60%) y publicar en redes sociales (56,8%).

Redes sociales y hábitos culturales

Seis de cada diez encuestados utilizan las redes sociales a diario, el 25,8% entre una y tres horas al día, siendo Facebook la red social que más se usa (34%).

Asimismo, un 55% los encuestados se declara consumidor habitual de cultura; en concreto, el 26% de libros, el 25,7% de cine, y el 24,5% de música. El 42,3% se informa de la actualidad de Andalucía a través de la televisión, el 13,9% a través de prensa 'on line', el 11% a través de la radio, y sólo un 5,2% lo hace a través de la prensa escrita.

Igualmente, el 54,2% de los andaluces tiene alguna mascota en casa, perros y gatos mayoritariamente, animales que dicen poseer un 30,3% y 12,9% de los encuestados, respectivamente. Uno de cada cuatro, además, afirma que ha adquirido una mascota en el último año.

Situación política

Aunque no incluye datos de estimación de voto, el Barómetro Andaluz difundido este lunes sí contiene preguntas de carácter más político, como la de qué partido cree que puede dar una mejor respuesta a los problemas de Andalucía comentados por los encuestados, a la que un 33,4% responde que el PP, mientras que el 13,2% señala al PSOE y un 10,1% a Vox.

De igual modo, un 38,1% de los encuestados califica como “muy buena” (5,5%) o “buena” (32,6%) la situación política actual de Andalucía, por debajo del 47,7% que la considera “mala” (39,2%) o “muy mala” (8,5%). Además, un 21,1% opina que es “mejor” que la de hace un año, mientras que un 54,7% cree que está “igual” y un 22,9% que está “peor”.

A la pregunta de si cree que, dentro de un año, la situación política de Andalucía mejorará, se quedará igual o empeorará, un 32,4% responde que mejorará, un 42,3% que se quedará igual, y un 23% que empeorará.

El PP, el partido con más simpatías

Finalmente, un 36,4% de los andaluces encuestados señala al PP como el partido por el que siente más simpatía o que considera más cercano a sus propias ideas, mientras que un 21,2% se decanta por el PSOE en ese sentido y un 12% por Vox.

De periodicidad trimestral, el Barómetro Andaluz, “única iniciativa de estudio y medición de la opinión pública en la comunidad autónoma andaluza”, según destacan desde la Fundación Centra, es auditado externamente por el Colegio Oficial de Ciencias Políticas y Sociología de Andalucía, obteniendo el visado que “acredita el cumplimiento de los máximos estándares de calidad en cuanto a su dirección científica y a la integridad, validez y calidad de sus resultados”.