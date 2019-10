Un agujero de 6 millones de euros en "vacunas perdidas". PP y PSOE libran su propia batalla electoral en Andalucía en torno a la sanidad

La Junta sostiene que la anterior Administración socialista compró 12,6 millones de vacunas para la gripe en diez años [2009-2018], usó 9,5 millones dosis y se devolvieron sin usar 1,2 millones, quedando 1,8 millones de dosis "que no aparecen" El PSOE lo niega y advierte de que las vacunas que el actual Ejecutivo no ha contabilizado se distribuyeron desde los distritos sanitarios a una población no de riesgo (bomberos, policías, residencias) y no computan en el registro oficial Los datos de vacunación de la Consejería de Salud no coinciden tampoco con los que este departamento remitió al Ministerio de Sanidad en marzo para preparar la campaña de este año: unas 400.000 dosis menos de las declaradas