La Junta andaluza investiga la cuarta muerte por listeria tras el consumo de carne mechada de Magrudis

La Consejería andaluza de Salud ha confirmado la cuarta víctima mortal por listeria tras el consumo de carne mechada de la empresa sevillana Magrudis, investigada por el brote infeccioso que ha causado siete abortos y más de 200 afectados. Se trata de un bebé de Écija que falleció el pasado 2 de febrero, cinco días después de nacer, y cuya familia había comido carne de la citada empresa en diciembre de 2018.

Los investigadores de la Consejería de Salud han encontrado una "coincidencia de la secuencia genómica en la víctima y en la carne de Magrudis, perteneciendo ambas a la misma cepa" de listeria. Sin embargo, aún no han determinado si la causa de la muerte es precisamente la infección de la carne, "porque la cepa puede ser preexistente a la carne". "El bebé ha muerto por listeria, algo que no es tan raro porque se trata de una bacteria común. Y el tipo de listeria es el mismo que hemos encontrado en la carne de Magrudis, pero también puede ser que la familiar adquiriera esa infección por otra vía y que la infección no se produjera en el consumo del producto", explican desde la consejería.

Salud está investigando este caso y otros anteriores al momento en el que la Junta decretó la alerta sanitaria por listeriosis, en agosto de 2019. El consejero de la Presidencia y portavoz, Elías Bendodo, ha puntualizado que la cuarta muerte por listeria se produjo en diciembre del año pasado, "cuando Juan Manuel Moreno todavía no había sido investido presidente". "Saquen sus conclusiones", ha añadido. Preguntado sobre si estaba señalando al anterior Gobierno socialista como corresponsable en la muerte del bebé, Bendodo ha matizado sus palabras. "Aquí el responsable es siempre la empresa, no es ni este gobierno ni el anterior", dice. Con todo, el portavoz ha reprochado al PSOE que acusase a la Junta de "haber dejado consumir los productos de Magrudis un tiempo antes de decretar la alerta sanitaria".

La asociación de consumidores Facua es quien ha anunciado un cuarto muerto por el brote de listeriosis registrado en Andalucía, un bebé de Écija (Sevilla) que murió cinco días después de nacer. La asociación explica que representa a los padres en la causa y espera que en los próximos días la titular del Juzgado de Instrucción 10 de Sevilla acepte su personación, una vez que tanto el bebé como su madre figuran en el listado de afectados por listeriosis vinculados a la cepa de Magrudis que ha facilitado la administración autonómica.

La madre y el padre consumieron carne mechada de la marca "La Mechá" en la celebración de la Nochevieja de 2018 con otras tres parejas, y ambos comenzaron a sufrir distintos síntomas poco después, según Facua.

Un familiar había comprado varias piezas del producto, que se consumió también en otra vivienda, donde alrededor de media docena de personas padecieron posteriormente diarreas y otros síntomas.

La madre comenzó a sufrir los síntomas el 2 de enero y el 13 de enero ingresó en un hospital público de la provincia de Sevilla con diarrea, vómitos y fuertes dolores de vientre.

La mujer recibió el alta el 15 de enero y cuatro días después volvió al hospital con contracciones, le prescribieron un fármaco para pararlas y regresó a su casa.

El 27 de enero acudió de nuevo al hospital y la derivaron en una UCI Móvil al Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde le extrajeron líquido amniótico y el cultivo dio positivo en listeriosis, afirma la asociación.

La mujer dio a luz el 28 de enero, en su 29 semana de embarazo, mientras que el bebé falleció el 2 de febrero en el hospital, ha asegurado Facua.