Maíllo llama a la "cultura de evaluación" rente a una Junta que "ha imbuído el fantasma de Díaz"

El coordinador general de IU Andalucía, Antonio Maíllo, ha hecho este domingo un llamamiento a la "cultura de la evaluación" en la Asamblea Anual de Balance de la formación frente al nuevo Gobierno andaluz que "ha imbuído muy pronto el fantasma" de la expresidenta de la Junta, la socialista Susana Díaz.



Así lo ha manifestado en su discurso de apertura de la citada asamblea que ha acogido la localidad granadina de Albolote donde se espera hacer balance del trabajo relativo a la dirección, así como de cara a las elecciones municipales del 26 de mayo.



En este marco, Maíllo ha valorado la cita como oportunidad para "normalizar una cultura de la evaluación de la que tenemos que sentirnos orgullosos" dado que "no hay otra organización en Andalucía con este carácter político de manera normalizada, con evaluación, análisis, autocrítica y reflexión colectiva anualmente puesta en valor".



Así, el también parlamentario ha afeado que la Junta se "ha imbuído muy pronto el fantasma" de Susana Díaz por su "legendario ritmo lento" en el que 75 días después de los comicios autonómicos "lo único que han hecho ha sido bajar los impuestos a los ricos disminuyendo los ingresos" lo que, a su juicio, "va a impedir el mantenimiento de los servicios públicos" en la comunidad.



Recordando que la asamblea se celebra 48 horas después de la convocatoria de elecciones generales, Maíllo ha puesto en relieve la "coyuntura de Andalucía" con un gobierno "conformado por las tres derechas" y con "un carácter profundamente reaccionario". "Una reacción a los avances culturales, de derechos civiles y de derechos sociales, una reacción al avance del feminismo con un intento de restituir un patriarcado que tiene que ser desterrado, una reacción de intento de gran privatización frente a una garantía de servicios públicos y una ofensiva de xenofobia frente a los derechos civiles", ha explicado sobre el citado Ejecutivo.



Frente a un Gobierno de "inicios torpes con nombramientos y dimisiones" que busca "reducir a su suerte los comisionados igualando a verdugos y víctimas", Maíllo ha apelado ala "memoria" para "regresar al corazón" ante la "amenaza de ese patriarcado antifeminista". En este sentido y bajo el grito 'Ni una más', ha pedido que desaparezca el "terrorismo machista" de Andalucía.



Asimismo, ha valorado el "éxito" de la Marcha de la Desbandá que finalizó este pasado sábado en Almería capital reivindicando "los valores democrátticos y nobles de nuestros antepasados que defendieron la democracia y sus derechos". Al hilo, ha dicho que la mencionada marcha "es el aviso de que en hay una Andalucía que no se resigna a que el Gobierno tripartido vaya a derogar la Ley de Memoria Histórica y Democrática".



"Vamos a combatir democráticamente para que no se derogue pero tampoco vamos a permitir que se muera de inhalación en los cajones o por la muerte presupuestaria como ya han anunciado", ha reprochado el parlamentario de Adelante Andalucía.



Ante esta situación, Maíllo ha recordado que el 28 de febrero "tenemos una oportunidad de determinación para esa Andalucía que se tiene que reactivar" que "tenemos que persuadir para que se movilice" ante quienes "amanezcan contra la autonomía". También ha hecho un llamado a la movilización el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para "construir un movimiento que diga basta al machismo y patriarcado que quiere instalarse en Andalucía".



PIDE REFLEXIÓN PARA SER EL "CONTRAPODER"

Sobre la asamblea en cuestión, el coordinador general de IU Andalucía ha valorado el "patrimonio formidable municipal" de la formación de izquierdas que, durante la jornada de hoy, servirá para "construir la hoja de ruta de las municipales del 26 de mayo".



Así, ha pedido que sus gobiernos locales se conviertan en "ejemplo de recuperación de los servicios sociales en favor de la mayoría social" para que "no puedan sostenerles la mirada el gobierno de las privatizaciones". Al respecto, ha subrayado que "tenemos el reto de construir ese contrapoder con para demostrar que somos alternativa con otras organizaciones políticas hermanas".



"Consigamos ser el revulsivo que suponga la movilización y reactivación de aquellos que no se movilizaron el 2D", ha reclamado a la par que ha añadido que "IU es una fuerza imprescindible para el presente y futuro de Andalucía" por lo que "vamos a seguir siendo una fuerza para la construcción de espacios de unidad con gente que quieran cambiar y mejorar las condiciones de vida en la región".



Finalmente, ha hecho un repaso de los temas a tratar en la Asamblea Anual de Balance de IU como la financiación del partido, en un ejercicio de "profunda transparencia", y asuntos relativos al trabajo "patrimonial y social" para que "desde el análisis real y concreto de los territorios demos la mejor solución a las propuestas que se presentan a las municipales".



Antonio Maíllo ha recordado también el próximo aniversario de la muerte de Antonio Machado, "sevillano universal reconocido como uno de los grandes poetas andaluces". Al hilo, ha reivindicado "esa memoria" como "lo mejor que ha dado esta tierra" frente al "Gobierno andaluz y su intento de convertir Andalucía en una tierra chica".