Podemos baraja que Teresa Rodríguez encabece la candidatura de Adelante Andalucía por Málaga

Podemos está barajando presentar a Teresa Rodríguez como cabeza de lista de la confluencia Adelante Andalucía por la provincia de Málaga, en lugar de Cádiz, como hizo en las últimas elecciones autonómicas, según confirman a este periódico distintas fuentes de la coalición. La líder de la formación morada y futura candidata de Adelante Andalucía a la Presidencia de la Junta sopesa cambiar de provincia, aprovechando que la implantación de Podemos en Cádiz "está consolidada y es muy sólida", mientras que en Málaga "nuestra candidatura tiene más expectativas de crecimiento si aprovechamos el tirón personal y el alto grado de conocimiento de Teresa Rodríguez".

La propuesta no será definitiva hasta que termine el calendario oficial de primarias en Adelante Andalucía, a principios de octubre, cuando Rodríguez decidirá por qué provincia concurre finalmente. "Se han barajado otras provincias distintas a Cádiz midiendo mucho nuestras fuerzas y el tirón de Teresa, pero Málaga por ahora es la que más nos gusta", aseguran desde la dirección regional de Podemos. El otro protagonista del tándem de la confluencia Adelante Andalucía, el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, se ha reservado el número uno de la lista por Sevilla, el mismo puesto que ocupó en las pasadas autonómicas, aunque esta vez el líder regional no concurre como candidato a la Presidencia.

Según el análisis de Adelante Andalucía, la decisión de cambiar Cádiz por Málaga no pondría en riesgo la fuerza actual de Podemos en la provincia gaditana, porque "la gente tiene muy identificada a Teresa con su ciudad y su provincia". La formación morada logró en el territorio natal de Rodríguez sus mejores resultados de toda Andalucía, un 18,8% del escrutinio, y las encuestas publicadas pronostican un avance en la intención de votos. Además, el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', otro emblema municipal de Podemos, tendrá "un papel determinante" en la campaña de las andaluzas.

En Cádiz hay 15 escaños en juego. Podemos logró tres en los comicios de 2015, Izquierda Unida uno; el PSOE fue la fuerza más votada con seis diputados; el PP obtuvo cuatro y Cs uno. La coalición Adelante Andalucía no sólo prevé conservar los cuatro diputados que suman la representación actual de Podemos e IU, sino lograr arrebatarle el cuarto escaño al PP, que en las últimas elecciones lograron de la bolsa de restos (gracias al efecto arrastre de la Ley d'Hont). "Sólo con que nos voten los mismos que en 2015, el cuarto diputado del PP será nuestro", aseguran.

Málaga, en cambio, es la segunda provincia andaluza con más escaños en juego: 17 en total: Seis del PSOE; cinco del PP; tres de Podemos, dos de Ciudadanos y uno de IU. Quienes han confeccionado las listas en Adelante Andalucía piensan que en la provincia de Málaga se va a librar "la gran batalla de la derecha entre PP y Cs en Andalucía, que puede afectar de rebote al PSOE". El impulso del cartel electoral de Teresa Rodríguez en esta provincia puede ayudarles, según sus cálculos, a quitarle un escaño a los socialistas. Además hay otra lectura más cargada de simbolismo: la lista encabezada por Rodríguez se enfrentaría directamente a la candidatura que lidera el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, si repite como número uno por Málaga como hizo en 2015.

En Andalucía, no es extraño que el líder de una formación política y candidato a la Presidencia de la Junta elija ir de cabeza de lista por una provincia distinta a su demarcación electoral. Javier Arenas, ex presidente del PP andaluz y candidato cuatros veces a presidente autonómico, concurrió en 2008 y 2012 por Almería, la provincia donde los populares son ostensiblemente más poderosos que sus rivales (alrededor del 50% de los votantes le dieron su apoyo). Otro caso diferente fue el que vivió IU a principio de la década del 2000. El ex coordinador regional en Andalucía, Diego Valderas, estuvo ocho años años fuera del Parlamento porque IU no logró escaño por Huelva en las autonómicas de 2000 ni de 2004. En las últimas ya era el líder de la coalición y candidato a la presidencia de la Junta. Quiso asegurarse el escaño concurriendo de número uno por Sevilla, pero no logró desplazar al ex alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo. En 2008 recuperó el escaño por Huelva y volvió a encabezar la candidatura al Parlamento por esta provincia en 2012.