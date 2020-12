El incendio en el asentamiento chabolista de Níjar deja 200 damnificados y 50 infraviviendas quemadas

Unas 200 personas residentes en la zona se han visto damnificadas por el incendio registrado en el asentamiento chabolista 'La Paula', en Níjar (Almería) este martes y que arrasó medio centenar de infraviviendas.

Los afectados han sido atendidos durante la pasado noche y madrugada por equipos de Médicos del Mundo, Cruz Roja y Fundación Cepaim, que les han facilitado "lo más indispensable" como alimentos y ropa, si bien durante la mañana de este miércoles se está evaluando la situación, han indicado las ONG.

Desde Almería Acoge se ha indicado que, gracias al "trabajo previo" que ya se venía haciendo en este asentamiento ubicado en la pedanía de El Viso, ha sido "posible reubicar con otras personas conocidas" a "bastantes" afectados por el incendio, que pudo ser sofocado sin que se produjesen heridos.

Han lamentado la situación que se vive en estos poblados chabolistas y la "falta no tanto quizás de voluntad, como de determinación, para resolver este problema desde las administraciones". "Cierto que es difícil, pero no se puede mirar hacía otro lado y no hacer visible esta realidad", ha apuntillado desde Almería Acoge.

50 viviendas quemadas

Los bomberos extinguieron el incendio que afectó a unas 50 infraviviendas, según el 112. Avisos de particulares alertaron del fuego, con una columna de humo negro visible a varios kilómetros a la redonda, pasadas las 13.10 horas del martes.

De inmediato se activó a los Bomberos de Almería, a la Guardia Civil, a la Policía Local, a Protección Civil y a los servicios sanitarios de EPES (Empresa Pública de Emergencias Sanitarias).

Del mismo modo, el centro coordinador informó del incendio a la compañía suministradora de electricidad en la población, debido a la proximidad de las llamas a algunos postes de luz.