Andalucía añadirá las clases a domicilio a las deducciones fiscales por enseñanza de idiomas en academia

En 2023, las clases particulares de idiomas e informática serán deducibles en el IRPF. Así se desprende del anteproyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para el próximo año que plantea modificar la Ley de Tributos Cedidos de 2021 para incorporar un nuevo apartado que reconoce los gastos de “enseñanza extraescolar” de idiomas o informática por “las cantidades satisfechas en contraprestación por los servicios de enseñanza de dichas materias prestados por otro tipo de centros no comprendidos en el apartado 2, ya sean privados o públicos, oficiales o no, tales como las academias y las escuelas oficiales de idiomas”. Así tendrán la misma consideración “las cantidades abonadas a personas físicas, dadas de alta en el correspondiente epígrafe del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), en contraprestación por clases particulares que se impartan sobre dichas materias en domicilios particulares o en lugares no destinados u organizados específicamente a tal fin”.

Se suma pues esta deducción a la ya aprobada del 15% en la cuota del IRPF con un máximo de 150 euros al año por hijo o hija, para rentas con base imponible de hasta 80.000 euros al año en caso de tributación individual o 100.000 euros en caso de tributación conjunta.