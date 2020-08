La Avenida Juan Carlos I pasa a la historia en Cádiz: 'Kichi' rompe con el rey emérito y con el pasado de la ciudad

El cambio de nombre de algunas calles de la ciudad de Cádiz parece un tema recurrente y, casi siempre, polémico. La última controversia ha venido de la mano del rey emérito. José María González Kichi y su equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Cádiz decidieron cambiar el nombre a la avenida que estaba dedicada a Juan Carlos I tras conocerse la investigación que se está llevando a cabo en España y Suiza, por el de Avenida de Sanidad Pública. "Los nombres de calles sirven también para rendir homenaje, y Juan Carlos I no es un buen ejemplo público ", ha dicho el alcalde. La decisión ha sido ratificada en el pleno municipal de este viernes 28 de agosto gracias a la abstención del PSOE y los votos a favor de Adelante Cádiz.

No es la primera polémica a cuenta del callejero gaditano. Sin embargo, en el resto de ocasiones, las decisiones del Consistorio han venido avaladas por la Ley de Memoria Histórica, el apoyo de algún otro grupo político municipal o, como en el caso del estado de fútbol Ramón de Carranza, por un proceso participativo. El alcalde gaditano ha impulsado en los últimos años un movimiento en defensa de la Ley de Memoria Histórica que está alterando algunos símbolos de la ciudad.

"Queremos destacar a quienes luchan para lograr una sociedad mejor como los profesionales de la sanidad pública, que están dando una lección salvando vidas en la pandemia", justifica el regidor gaditano. "Tener la segunda avenida de una ciudad dedicada a un Rey que, como mínimo, sabemos que guarda su dinero obtenido gracias a sus influencias en paraísos fiscales, cuando ha vivido de la Hacienda Pública junto a toda su familia toda su vida, no era normal", añade Teresa Rodríguez, presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía.

La decisión ha tenido repercusión fuera y dentro de la ciudad. Y no siempre a favor. Juancho Ortiz, líder del Partido Popular en Cádiz, señala que "lo suyo sería que construyeran, que rehabilitaran algo: llevan cinco años jugando al cambio de nombres sin dar un palo al agua". José Gaviño, presidente de la AVV Antiguos Terrenos de Astilleros, ofrece un punto de vista centrado en las necesidades de los ciudadanos. "En Cádiz se respira que hay muchas cosas que hacer antes de cambiar los nombres de las calles. Entiendo que quieran cumplir la ley, pero no hay que poner cortinas de humo. Hay muchos problemas más importantes en la ciudad".

El PSOE, su socio en el gobierno de la ciudad, se ha querido desmarcar de sus últimas decisiones. Mara Rodríguez, portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento se manifiesta con dureza: "En Cádiz tenemos un alcalde que es especialista en desviar la atención. Abría la polémica del cambio de nombre del estadio y ahora quiere cambiar el nombre de una de las principales avenidas de la ciudad. Su única intención es generar cortinas de humo para justificar su falta de gestión y de capacidad". En todo caso, este viernes los socialistas han posibilitado el cambio de la avenida Juan Carlos I al abstenerse en la votación.

El estadio Carranza y el Teatro Pemán

Kichi y su equipo han sido valientes para abordar el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica incluso con un tema tan sensible en Cádiz como el fútbol. La semana pasada finalizó la recepción de propuestas para darle un nuevo nombre al estadio municipal, donde juega el Cádiz CF, actualmente llamado Ramón de Carranza.

Se ha abierto un proceso participativo para que sean los gaditanos los que encuentren una alternativa al nombre del que accedió a la alcaldía de la ciudad tras el golpe de estado de 1936. La Federación de Peñas del Cádiz CF ha manifestado su deseo de que el estadio se llame Carranza a secas y el propio presidente del club, Manuel Vizcaíno, lo justifica: "Me llevo bien con el alcalde. Le he intentado explicar, y lo ha entendido, que se puede cumplir con la Ley de Memoria Histórica sin romper la tradición. Estamos aquí para superar traumas y miedos. La palabra Carranza desborda en mucho al personaje".

Otro asunto relacionado con cambios de nomenclatura y que generó polémica estuvo relacionado con José María Pemán. Al inicio de su mandato, Kichi hablaba de él como "uno de los mayores representantes de las letras y embajador de las letras gaditanas". Unos años más tarde, y tras recibir críticas dentro del partido, cambió su punto de vista.

El Ayuntamiento retiró un busto y una placa de su casa natal y el teatro que llevaba su nombre se llama ahora Teatro del Parque. "No me gustaría que en esta ciudad un teatro lleve el nombre de quien purgó a más de 700 profesores en la provincia. No me gustaría que esta ciudad rinda homenaje a quien se dedicó a delatar y fue presidente de la Comisión de Depuración de Maestros. No me gustaría para esta ciudad busto y honores a quien jugó un papel protagonista en el alzamiento militar y, sobre todo, en la represión posterior", señala Kichi al respecto.

Las artes, el fútbol y el Carnaval, otro bastión de la sociedad gaditana. El Carnaval de Cádiz siempre simboliza la opinión de muchos ciudadanos. José Antonio Vera Luque, uno de los autores más premiados de los últimos años, expresa su opinión: "Es lo que pasa cuando se dedican calles, plazas o construcciones públicas con espíritu vasallo y servil. Como la infanta Leonor que no sabía ni leer y ya tenía aquí su callecita. Después pasa lo que pasa: que el homenajeado sale un poco corrupto y le pone la cara colorá a todos los que lo homenajean, que como no tienen otra cosa en la que parapetarse saltan con el mantra de "hay cosas más importantes que hacer".