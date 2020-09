Ni Estadio Santiago Abascal ni Francisco Franco: el nombre del campo del Cádiz sigue inmerso en polémica... y en la guasa

Estadio Francisco Franco o Estadio Santiago Abascal. Son algunas de las propuestas irónicas lanzadas por los gaditanos para impedir que el Ayuntamiento de Cádiz retire el nombre al campo municipal, que actualmente es el Ramón de Carranza. Se trata de un proceso abierto a finales del mes de abril y que en julio ya contaba algunas ideas lanzadas desde la ciudadanía, aunque ha sido en septiembre cuando se han conocido las ocho propuestas finales.

El proceso participativo ha despertado una gran polémica en la ciudad porque no cuenta con el apoyo de las peñas del Cádiz CF ni de la oposición municipal. El Ayuntamiento defiende el cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica; por eso el nombre de la Avenida Ramón de Carranza ya fue eliminado en 2017 por su participación en el golpe de estado de 1936, por la que accedió a la alcaldía hasta el 37, y por su participación en la represión desatada por la dictadura. Y ha sido muy criticado por ser un proceso que ha ido alterando las normas pactadas conforme se avanzaba en el mismo, lo que ha provocado el enfado y el desencanto en los ciudadanos que esperaban un método transparente y democrático.

La alcaldía que lidera José María González, 'Kichi', (Adelante Cádiz) se ha encontrado en su camino con la incomprensión de muchos aficionados al fútbol que consideran que el estadio debe llamarse Carranza, a secas, pero la comisión que controla el cambio del nombre se ha negado. Cuando se abrió el proceso en julio, la propuesta de Carranza fue la que más apoyos recibió, pero también otras como Estadio Francisco Franco, Estadio Santiago Abascal o Teo Stadium, en alusión a Teófila Martínez, que fue alcaldesa de Cádiz durante dos décadas. El nulo control a la hora de validar los correos electrónicos ha hecho perder seriedad al proceso de elección del nombre.

Santiago Abascal, presidente de Vox, ha aprovechado la polémica para mandar un recado al alcalde gaditano y ha recibdido la respuesta de José Antonio Vera Luque, el autor chirigotero más premiado de la última década. "A Cádiz no le quitarán ni la memoria ... ni la guasa. Kichi, ¿no querías caldo? Toma dos tazas". "Te recomiendo que, si no quieres hacer el chufla, dejes a Cádiz tranquilo, picha. Aquí tenemos ya muchos tiros daos (3000 años de mestizaje) y llegado el momento nos cachondeamos de ti, de tu partido franquista y antidemocrático, de Carranza, Franco y de lo q haga falta", respondió Vera Luque.

Por eso te recomiendo que, si no quieres hacer el chufla,

dejes a Cádiz tranquilo, picha.Aquí tenemos ya muchos tiros daos (3000 años de mestizaje) y llegado el momento nos cachondeamos de tí,de tu partido franquista y antidemocrático,

de Carranza, Franco y de lo q haga falta. — Jose A. Vera Luque (@ElVeraLuque) 15 de septiembre de 2020

La ironía y la guasa han sido las armas usadas por los gaditanos para reaccionar a un sistema que no han considerado serio y también para intentar que el estadio se siga llamando Carranza, pero el subdelegado del Gobierno en Cádiz, José Pacheco, ya ha dicho al respecto este miércoles que "que utilizar sólo Carranza es emplear el apellido de la misma persona, por lo tanto, entiendo que estaríamos hablando de la misma denominación", ha manifestado.

El concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Cádiz, Martín Vila, ha sido muy claro al preguntarle al respecto: "Es como si en Alemania hubiese un estadio que se llamase Adolf Hitler y se quisiera mantener sólo como Hitler".

Las ocho opciones filtradas por la comisión

En la comisión que ha estudiado las propuestas, además de diversos miembros del equipo de Gobierno municipal y técnicos de la Delegación de Memoria Democrática, del Instituto Municipal de Deportes y de la Fundación Municipal de la Mujer, están representados la Plataforma para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cádiz, representantes de la Universidad de Cádiz; de la Federación de Peñas Cadistas, de las Brigadas Amarillas, principal grupo de animación cadista y entidad no federada; y de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, entre otras.

Más de 300 propuestas se recibieron por los conductos habilitados, pero son ocho las que han quedado finalistas para dar nombre al estadio gaditano: La Tacita de Plata, Bahía de Cádiz, Nuevo Mirandilla, Gadir, Ciudad de Cádiz, Gades, De la Laguna y La Pepa.

Se han descartado los nombres propios de exjugadores como Mágico González o Pepe Mejías o el comunicador Michael Robinson porque, según fuentes municipales, los nombres propios "resisten mal el paso del tiempo".

La votación final todavía no tiene fecha definitiva, pero la polémica no cesará porque son muchos los cadistas que no piensan acatar la decisión definitiva. "Ya me da igual el nombre que salga porque le voy a seguir llamando estadio Carranza. No me siento identificado con cualquiera de los nombres que han salido", dice Juan Antonio García, presidente de la Federación de Peñas.

El presidente del Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha anunciado que volverán a nombrar el estadio municipal como Estadio Carranza si acceden a la alcaldía y el PSOE local ha lamentado que el proceso anunciado por el equipo de Gobierno para decidir un nuevo nombre para el estadio haya estado marcado por una “falta de seriedad y de transparencia”.