Rota celebra el impulso económico que generarán dos nuevos destructores en la Base: “Vivimos bien gracias a los americanos”

“Cuando sale en la tele la ministra Belarra criticando a los americanos, yo es que me pongo malo. ¿Me va a quitar a mí de comer esta mujer? Nosotros vivimos bien gracias a los americanos porque aquí ya no hay campo ni otras cosas que había antes. Los políticos, que dejen de perjudicar a los trabajadores”. Lo dice a boca llena Pepe Pirri, un roteño que nació en 1953, el año en el que empezó a estar operativa la Base militar Naval de Rota.

Y un presidente de EEUU visitó la base de Rota (63 años después)

Porque en Rota no parece haber debate. Al menos, entre los currelantes que consideran que el movimiento económico que genera el enclave militar debe ser apoyado. Por eso se ha recibido con alegría el acuerdo entre España y EEUU para que albergue dos barcos destructores estadounidenses más, que se suman a los cuatro que ya integran el escudo antimisiles de la OTAN. Que la ministra de Derechos Sociales diga que Podemos no apoyará el incremento militar de EEUU en Rota no se entiende en una población cuya tasa de paro está por debajo de la media con respecto a los números de la provincia de Cádiz en ciudades de menos de 30.000 habitantes (20,82% frente a datos como los de La Línea que llegan al 34% o Jerez con un 29%).

Dos tercios de la economía de Rota

Javier Ruiz Arana (PSOE) es alcalde de Rota desde junio de 2015. Gobierna en mayoría y puede presumir de haber recibido al mismísimo Barack Obama mientras se bajaba del Air Force One en la visita de 2016. “El acuerdo es positivo, pero hay que guardar las reservas oportunas. No han venido los Reyes Magos, ahora toca trabajar y aprovechar esa oportunidad. La Base puede equivaler a dos tercios de la economía de la localidad. En la etapa democrática se ha intentado diversificar la economía apostando por el turismo de calidad, pero la Base tiene 1.000 personas trabajando de forma directa para el Gobierno americano y otros tantos en contratas”, remarca.

Para el alcalde socialista, la incorporación de dos nuevos destructores no solo aportará riqueza a la ciudad a corto plazo, sino que servirá para “que se consolide la presencia americana después de los rumores o fake news que hablaban de irse a Marruecos u otros enclaves. Es algo que nunca nos creímos y esto descarta todo eso y da tranquilidad. Te están diciendo los americanos que apuestan por esta Base por mucho tiempo”.

Auxi Izquierdo, portavoz del PP del Ayuntamiento de Rota, presenta dos cuestiones sobre el acuerdo: “Nos preocupa que el Gobierno de España esté a favor y en contra a la vez de este anuncio. Ya pasó en 2003 cuando Zapatero no se levantó ante las tropas americanas en el desfile militar, y ese gesto tuvo consecuencias en Rota y nuestra economía, porque se prohibió a los americanos salir de la Base y consumir en nuestra localidad. El Gobierno debe compensar a nuestro pueblo por esa servidumbre militar que nos limita nuestro desarrollo por tierra, mar y aire. Una compensación que está valorada en 5 millones de euros anuales”.

Derechos laborales

La Base Naval genera un gran movimiento económico en la ciudad, pero la situación de los roteños que trabajan dentro de la misma no es la ideal porque no siempre se cumplen los convenios. Existe un conflicto con la empresa Louis Berger, acusada de no respetar los derechos laborales de los trabajadores ni cumplir las normas españolas en territorio español. El Comité de Personal laboral local pide que se cambie el Anexo 8 del Convenio Bilateral entre España y EEUU que impide a los representantes de los trabajadores negociar cualquier aspecto de sus condiciones laborales y negociar el convenio colectivo.

El propio ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se comprometió hace meses a tratar el asunto con la embajadora de EEUU en España y a ser un mediador para que las demandas de los trabajadores españoles se eleven al Comité Permanente de Coordinación entre los dos países basado en el convenio bilateral.

“En un área como Cádiz, provincia con los índices de paro más altos de toda España, estamos deseosos de que se instalen empresas o industria que nos enriquezcan y reduzcan la lista de desempleados. El hecho de que vengan barcos y que aumente el empleo lo vemos con buenos ojos, pero queremos empleo de calidad, empleo con plenos derechos, salarios justos y de acuerdo al nivel de vida que, precisamente por la instalación de la Base, existe en el área”, reclama María José Milán, integrante del Comité Laboral de la Base Naval de Rota.

Moisés Rodríguez, concejal de Podemos en Rota, hace hincapié en “que se respeten los ratios de contratación de los trabajadores españoles, que esta nueva aportación de EEUU que signifique carga de trabajo y que se cumpla la firma del convenio con el Reino de España con EEUU. Además, las viviendas de dentro de la Base no pagan IBI ni los vehículos pagan impuesto de circulación y es algo que nos perjudica en el presupuesto municipal. Queremos que a Rota le corresponda algo por tener esa Base”.

“El público americano es fabuloso”

Justo enfrente de la Base está la oficina Welcome to Rota, un referente de información y asesoramiento para el personal norteamericano de la base y también para muchos roteños. Rocío Ruiz está al frente de la misma y destaca el “efecto mutiplicador” que tiene la llegada de más barcos a la localidad. Esta oficina es la que gestiona la integración de los estadounidenses a la localidad gaditana. “El 90% de los americanos se integra perfectamente. A decir verdad, dentro de la Base tienen lo necesario para no salir, pero casi todos salen para comprar, para tomar una cerveza o participar en cualquier actividad”.

Todo eso es dinero para Rota, que acoge del mismo modo a sus visitantes con los brazos abiertos. “Los ayudamos a la escolarización de sus hijos, los asesoramos para empadronarse o para cualquier gestión. Por otro lado, muchos roteños nos preguntan cómo se puede acceder a las ofertas de trabajo en la Base o para alquiler de viviendas a los americanos”, explica Rocío.

Muy cerca está Albitana Rent a Car, una empresa de alquiler de vehículos que se centra en el público estadounidense, aunque también sirve a los lugareños. Alicia, la encargada, aclara que “cada vez tenemos más coches automáticos porque pensamos mucho en los americanos. El anuncio que ha habido nos lleva a pensar en que habrá más alquileres porque normalmente cuando llegan a la base el coche les suele tardar unos tres meses y necesitan uno para moverse”.

Los americanos lo mismo se integran aprendiendo a bailar sevillanas en una academia que dan clases de español en un centro de idiomas, explican los vecinos. Y, por supuesto, dan buena cuenta de la playa en chiringuitos como el Patriot. Su encargado, Juan Muñoz, se alegra de que la vinculación con la Base se confirme porque “se trata de que haya movimiento y que todos nos beneficiemos. Todo esto se traduce en puestos de trabajo y eso es bueno para todo el mundo. El público americano es fabuloso, son pacientes y nada problemáticos”.

Juan, dueño de la Frutería Ramito, no suele ver estadounidenses en su local, pero tiene muy claro que también le afecta. “No vienen americanos a comprarme, pero seguro que van a bares a los que yo les sirvo. Aquí todos salimos ganando y esto es una cadena”.

Juan Alberto Izquierdo ha sido presidente de los empresarios locales durante los últimos 14 años. Desde hace 10 años tiene una inmobiliaria y dice que la noticia de la ampliación del escudo antimisiles “ha sido bien acogida por el sector empresarial de Rota, aunque siempre con prudencia y sin ningún sentimiento exagerado, ya que los roteños están acostumbrados a convivir con el personal norteamericano. Para el sector del alquiler, el hecho de que se sumen nuevas familias a las actuales hará crecer la demanda tanto en el consumo de bienes como de servicios, contribuyendo al desarrollo de la economía roteña”.