El primer paciente con coronavirus en Andalucía, ya dado de alta, espera ser "la base para ayudar otras personas"

El primer paciente confirmado por coronavirus en Andalucía y que hasta este pasado lunes se encontraba ingresado en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, Miguel Ángel Benítez, ha apuntando este miércoles que cree que se contagió del virus en una convención en Málaga a la par que ha pedido a la población que evite la "histeria" porque se trata de "una gripe más".

En una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, Benítez ha expresado que piensa que un compañero de la convención a la que acudió y con el que se sentó pudo coger el coronavirus porque había estado recientemente de vacaciones. En este sentido, ha confirmado que él sí dio positivo pero "casi sin síntomas".

De forma cronológica, ha explicado que comenzó a encontrarse mal y presentaba síntomas de gripe como fiebre alta. A los días, aún aquejado, fue visto por un médico que le detectó placas en la garganta y le recetó antibióticos. Pese a ello, Miguel Ángel Benítez continuaba con fiebre alta por lo que fue al hospital donde le comunicaron que tenía neumonía.

"Estuve en observación y al día siguiente en planta pero los médicos no veían el origen de neumonía", ha añadido Benítez quien ha dicho, preguntando por si creyó tener coronavirus, que no tenía "motivos para pensarlo". Al no experimentar cambios, finalmente fue aislado y dio positivo en la prueba de coronavirus.

Ha admitido que para él la noticia fue un "palo" porque "había leído sobre el tema pero como algo ajeno que estaban padeciendo los chinos y sin relación a ello" y desconocía entonces cómo lo habría podido coger.

Dado ya de alta, el primer confirmado en Andalucía ha subrayado que el coronavirus "no es más que una enfermedad cualquiera que no se lleva a nadie por delante". Respecto al tratamiento experimental al que fue sometido, ha valorado el resultado porque podría ser "la base para ayudar otras personas".

En este sentido, ha aplaudido la labor realizada por el equipo médico del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla del que tuvo "plena y total confianza" e hizo que "nunca tuviese miedo". "No valoramos la sanidad que tenemos, es un lujo y estaré agradecido el resto de mi vida por el trato profesional y humano", ha manifestado.

Tras hacer un llamamiento a la tranquilidad para evitar el "miedo y la histeria", ha expresado sus ganas de volver a su vida normal dado que debería guardar unos días de cuarentena y seguimiento activo en su domicilio.

Fue este pasado lunes, 2 de marzo, cuando la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía informó de que Benítez había sido dado de alta tras dar negativo en los análisis realizados. Cabe recordar que un hombre de 73 años de Málaga sería el decimotercer caso confirmado en Andalucía y que continúa ingresado en aislamiento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga.