Quinto intento para encontrar a Lorca: la Junta de Andalucía volverá a buscar los restos del poeta

El vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, Administración Local y Memoria Democrática de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, ha informado de que la Junta pilotará la investigación sobre una posible nueva ubicación de los restos de Federico García Lorca, a petición de los familiares de una persona cuyos restos podrían estar junto a los del poeta. En concreto, la CGT-A ha solicitado formalmente a la Dirección General de Memoria Democrática de la Junta una nueva búsqueda de los restos del banderillero anarquista Joaquín Arcollas, que se cree enterrado junto a Federico García Lorca, Dióscoro Galindo y Francisco Galadí.

Según ha explicado Jiménez Barrios a pregunta de los periodistas, la Junta tiene una Ley de Memoria Democrática "muy avanzada" y con unos procedimientos entre los que se encuentra poner en marcha el mecanismo de la ley si existe una petición de familiares, asociaciones o colectivos.

En este sentido, ha indicado que se ha recibido una petición por parte de familiares de una de las personas que se supone que podría estar junto a los restos de Lorca, por lo que la Junta ha puesto en marcha el mecanismo.

Por ello, Jiménez Barrios ha señalado que la Junta "va a tomar la iniciativa", y, a partir de dicha petición, hay una comisión técnica regional, formada por profesionales con una larga experiencia, que pedirá los datos de que disponga quien hace la petición y además investigará en otros sectores.

El vicepresidente de la Junta ha llamado la atención de lo "peculiar de la noticia que ha saltado", ya que se trata de que en una plaza que el Ayuntamiento construyó, ya en tiempos de la democracia, "hay algunas personas que dicen que se encuentran restos, se meten un saco y se entierran a escasos 20 centímetros".

No obstante, a pesar de la peculiaridad del hecho, Jiménez Barrios ha señalado que la Junta "no puede perder la oportunidad de tomar la iniciativa si hay indicios razonables de que así sea", por lo que actuará "convenientemente y comprobando la veracidad o no de esta información con rigor técnico y con los testimonios de los que dicen que actuaron allí, que todavía viven".