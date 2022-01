Dos detenidos en Granada por patear y encararse con la Policía al requerirles el uso de mascarilla

La Policía Local de Granada ha detenido a dos personas este viernes por la noche en una calle céntrica de la localidad granadina por propinar una patada y encararse con los agentes al requerirles el uso de la mascarilla.

Así lo han informado fuentes de la Policía Local granadina, quienes han explicado que los hechos ocurrieron en la calle Ángel Ganivet cuando los agentes se percataron de que había un grupo de cuatro personas sin mascarillas, momento en el que se acercaron para requerirles el uso de estas en la vía pública.

Ayer tarde, mientras denunciábamos una infracción de tráfico en calle Ángel Ganivet, una persona nos informó que en la puerta de un establecimiento, en la esquina con calle Escudo del Carmen, había un grupo de personas que no estaba haciendo el uso obligatorio de las mascarillas. pic.twitter.com/upds7xeRZi — POLICÍA LOCAL GRANADA (@PoliciaGr) 8 de enero de 2022

La Policía ha indicado que dos de los jóvenes accedieron a su uso, pero los otros dos restantes se negaron alegando que los agentes "no eran nadie" para recriminar nada. Tal y como ha narrado la propia Policía Local en su cuenta de Twitter, estas dos personas que no se querían poner la mascarilla esgrimieron varios argumentos para no hacerlo: "¿dónde está escrito eso de que tenga que ponérmela?", "no me la pongo porque no tengo", "las multas son ilegales y luego devuelven el dinero" o "no me la pongo porque tengo mis derechos de la Constitución.

Ante esta situación, los agentes procedieron a su identificación, a lo que también opusieron resistencia. La Policía Local explica que no se obliga a nadie a que use la mascarilla, pero si tiene obligación de usarla y no lo hace, "lo que sí hacemos es denunciar".

Es en ese el momento en el que la primera de las detenidas, una joven mujer del año 2001, propinó una patada a uno de los agentes, procediendo a su detención inmediata. Sucesivamente, su acompañante, un varón del año 1986, se puso agresivo, por lo que acabó detenido también.