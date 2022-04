Moreno alarga la incógnita del adelanto electoral de Andalucía en junio: “Todo sigue según la pauta planificada”

Transcurrida la Semana Santa, todas las miradas se han vuelto hacia el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, predispuesto a convocar elecciones anticipadas para que el Gobierno que salga de las urnas cuente con nuevos Presupuestos autonómicos adaptados al actual contexto de crisis económica. Desde el Palacio de San Telmo, sede de la Junta, advierten de que el presidente “aún no ha comunicado una decisión en firme”.

Este lunes Moreno ha anunciado la licitación “inminente” de un contrato con Telefónica para abastecer de red wifi gratuita en espacios y edificios públicos de toda Andalucía. El martes el Consejo de Gobierno se traslada a Málaga, su ciudad de origen, y ese mismo día podría comunicar a su equipo la disolución del Parlamento y la convocatoria electoral -como es preceptivo- cuyo decreto de convocatoria se publicaría de forma extraordinaria el mismo día. De ser así, las elecciones serían el 12 de junio, pero fuentes próximas al presidente andaluz no lo dan por seguro. “Últimamente me siguen muchos medios nacionales, no sé por qué. Es lunes por la tarde, no hay nada nuevo en el horizonte y todo sigue según la pauta planificada”, ha bromeado él mismo durante la inauguración de un centro sanitario en Marbella.

El vicepresidente de la Junta y líder regional de Ciudadanos, Juan Marín, se ha pasado toda la Semana Santa negando los argumentos de Moreno para adelantar los comicios. Este mismo lunes ha insistido en que sería “una sorpresa” que el presidente convocase de forma inminente, pero la potestad es exclusiva del barón regional del PP y éste ha optado por prolongar la incógnita hasta el último momento. “Tomaré las decisiones que tenga que tomar para que Andalucía afronte con éxito la actual crisis y la recuperación”, ha respondido hoy.

Durante su intervención en la inauguración del campus de programación 42Málaga que organiza la Fundación Telefónica, el presidente ha señalado que, sin duda, estamos en unos momentos delicados por una escalada de precios, que lleva ya unos meses y en la que también influye la “injusta” invasión de Ucrania por parte de Rusia, que ha impacto en los hogares y en la actividad económica cuando aún ni siquiera se ha superado la crisis de la pandemia del coronavirus.

En su opinión, la situación requiere de mucho acierto y de mucha audacia “por parte de todos”. “Mi compromiso como presidente del Gobierno de Andalucía en esta materia es que tenemos la determinación de tomar todas las decisiones que tengamos que tomar para que Andalucía afronte con éxito la crisis y la recuperación”, según ha sentenciado Moreno, quien se ha referido acto seguido a “reformas de calado”, como una transformación digital, que es un imperativo.

En el entorno del presidente andaluz cunde la certeza de que las elecciones serán en junio. Las tres fechas posibles son el 12, 19 y 26 de junio, para lo cual tendría que firmar el decreto de disolución este martes, el próximo martes 26 de abril o el primer martes de mayo, día 2, que coincide con la Feria de Sevilla. Pasada esta última fecha, no quedaría más opción en el calendario para convocar elecciones antes del verano, porque la ley andaluza impide hacerlo en julio y agosto. Los comicios serían en “otoño”, como planteó en su día Moreno, antes de empezar a avivar la teoría de convocar en junio para poder contar con Presupuestos nuevos antes de que termine el año.