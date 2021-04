El PSOE andaluz reprocha a Moreno que no haya condenado las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez porque está "entregado" a Vox

La portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista, Beatriz Rubiño, ha reprochado este sábado al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP) "que no haya dicho ni una sola palabra de condena sobre las amenazas a Marlaska, Iglesias y Gámez, ni de lo que sucedió ayer en el debate en un medio de comunicación" porque "está callado y entregado a la extrema derecha para mantener su sillón en San Telmo".

"¿Imaginan que un presidente de la Junta no hubiera condenado una amenaza de ETA?", se ha preguntado la parlamentaria socialista por Málaga en unas declaraciones y según concreta el PSOE en una nota de prensa.

Rubiño ha asegurado que "Andalucía no merece un gobierno entregado a la ultraderecha más radical, xenófoba y machista de Europa, ni merece a un presidente como Moreno Bonilla que no condena las amenazas por no molestar a su socio Vox".

Ha destacado además que desde el PSOE de Andalucía creen que "no todo vale en política ni en la vida", y defienden que los demócratas tienen que "hacer frente a través de un cordón sanitario a aquellos que están utilizando las instituciones para volar, dinamitar desde dentro el sistema democrático que tanto ha costado conseguir".

Rubiño ha preguntado a Moreno "si va a seguir blanqueando a la extrema derecha, si va a seguir mirando hacia otro lado" porque "el que calla otorga, tapando la inhumanidades de Vox porque lo necesita o porque lo comparte". "No se puede ser moderado, como pretende Moreno Bonilla, e ir de la mano de los racistas, xenófobos y machistas declarados de Vox. No es posible la equidistancia cuando se amenaza al ministro del Interior, al líder de un partido democrático y a la directora general de la Guardia Civil, porque se está amenazando a nuestra democracia y al Estado de Derecho en el que vivimos y convivimos", ha apostillado.

La portavoz de Educación del grupo parlamentario socialista afirma que "los que ayer reventaron un debate electoral en un medio de comunicación insultando a la democracia, los que miran para otro lado cuando amenazan con balas al adversario político, los que culpan a 200 niños desamparados de cualquier mal que pueda ocurrir en este país, son la extrema derecha de Vox, los que sostienen el gobierno de Moreno en Andalucía, los mismos que mantiene al presidente de la Junta en su sillón".

Rubiño recuerda que los socialistas andaluces llevan dos años soportando "las actitudes de diputados de Vox, denunciando la actitud antidemocrática de este partido en la casa de todos los andaluces, en el Parlamento de Andalucía". "Son los mismos que reniegan de la violencia de género, los que reniegan de nuestra autonomía, llaman invento a Blas Infante, consideran criminales a los menores desamparados, persiguen a los docentes que enseñan en igualdad y rechazan a las asociaciones de mujeres. Pero tan indigno es el que insulta, el que amenaza, como el que lo consiente porque mira para otro lado por su propia conveniencia", añade.

La diputada socialista denuncia que "la ultraderecha es un peligro y una amenaza para la democracia en nuestro país, que es el gran patrimonio político que nos hemos dado todos y todas".

En este sentido, Rubiño deja claro que los socialistas andaluces están "con los amenazados, con Marlaska, con Iglesias, con María Gámez, con las víctimas de la violencia de género, con los inmigrantes, con los menores, con los docentes, con las feministas". "Hoy son ellos y mañana podemos ser cualquiera de nosotros. Nadie se libra del odio por el odio".

"Como decía ayer nuestra secretaria general y presidenta del grupo parlamentario socialista, Susana Díaz, si hablan como la ultraderecha, si actúan como la ultraderecha, si parecen de ultraderecha, tenemos claro que son ultraderecha. La peor ultraderecha de Europa. Los conocemos bien, llevamos dos años con ellos en el Parlamento andaluz, se llaman Vox y son tolerados por el gobierno y el presidente Moreno", ha concluido.