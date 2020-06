La Junta incentiva 3.337 instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo con 40,5 millones y genera inversión de 110 millones

Estas actuaciones tienen una inversión asociada de más de 110 millones de euros, lo que supone un fuerte impulso económico para la región gracias a las energías renovables, según ha informado la Consejería de Hacienda por medio de una nota.

Durante el último año y medio, en el que el Gobierno Andaluz ha destinado más de 37 millones de euros al fomento del autoconsumo gracias a las reprogramaciones de fondos Feder realizadas; la última de ellas, a finales de 2019, con 10,7 millones de euros adicionales que se consumieron en apenas dos meses y que llevó al cierre de estas líneas de ayuda el 21 de febrero por agotamiento de los fondos.

La Agencia ha ofrecido estos datos en la sexta reunión de la Mesa para el Autoconsumo en Andalucía, de la que es coordinadora, celebrada de forma on line para mantener las necesarias recomendaciones sanitarias a causa del Covid19, y en la que han participado todos los socios.

Se les ha informado de todo el trabajo desarrollado durante el estado de alarma y que abarca actuaciones como la puesta en marcha por parte de la Junta de Andalucía de un formulario on line para que todas las instalaciones en autoconsumo en funcionamiento puedan optar a la compensación de excedentes por la energía producida; o la publicación de la guía digital para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces, donde se ofrece a los ayuntamientos y entidades locales las principales claves para fomentar esta tecnología renovable de autoproducción de electricidad en sus localidades.

Han participado en esta reunión la Dirección General de Industria, Energía y Minas, la Asociación de Energías Renovables de Andalucía (Claner), Endesa, la Asociación de pequeñas distribuidoras de energía eléctrica (CIDE), la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), la Asociación Española de la Cogeneración (Acogen), la Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía (FADIA), la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), la Asociación Profesional Andaluza de Gestores Energéticos (Apadge), la Asociación de Técnicos en Energía de Andalucía (Atean), la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética (A3E), la Asociación de Empresas de Energía Renovables (APPA), el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales y el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Ingenieros Técnicos Industriales.

GUÍA ORIENTATIVA

La Junta de Andalucía ha puesto a disposición de la ciudadanía, a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración (Veaja), un formulario on line para que todas las instalaciones en autoconsumo en funcionamiento puedan completar datos como el Cups (Código Universal del Punto de Suministro) o la modalidad de autoconsumo para poder optar a la compensación de excedentes por la energía producida.

Para facilitar su cumplimentación, la Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado una guía orientativa, en colaboración con la Dirección General de Industria, Energía y Minas, donde se indica a usuarios e instaladores los pasos para completar de forma correcta el formulario, la cual se localiza en las páginas web de la entidad pública y de la Consejería. En esta última se encuentra también el Manual de tramitación de instalaciones de generación eléctrica para autoconsumo donde se detallan, de manera pormenorizada, los pasos a seguir en el proceso de legalización de las instalaciones.

La Agencia Andaluza de la Energía ha elaborado la publicación digital "Guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces", donde se ofrece a los ayuntamientos y entidades locales pautas para el desarrollo de esta tecnología renovable que conlleva para sus localidades ahorro energético y económico en la factura eléctrica, la reducción de emisiones contaminantes, así como el desarrollo de un tejido empresarial asociado a la misma.

Para ello, cada administración local puede definir en sus ordenanzas fiscales bonificaciones en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) de hasta un 50%; en el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) de hasta el 95% o en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) de hasta el 50%.

También se recomienda que revisen sus ordenanzas urbanísticas para hacer efectiva la reciente simplificación normativa efectuada por la Junta de Andalucía, por la que una gran parte de las instalaciones de autoconsumo ya no requerirían de licencia de obras municipales, pudiéndose sustituir por una Declaración Responsable o Comunicación Previa cuando no requieran proyecto edificativo, se realicen sobre edificios existentes en suelo urbano consolidado y no superen la altura de la edificación.

GRUPOS DE TRABAJO

El grupo de trabajo 'Tramitación', liderado desde la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sigue trabajando en la adaptación de la nueva regulación para mejorar y agilizar los trámites necesarios para la ejecución, legalización y puesta en marcha de las instalaciones en autoconsumo.

El grupo de trabajo 'Formación' tras identificar las necesidades formativas técnicas, normativas, de tramitación, comerciales, etc. que tienen las empresas instaladoras, continuará desarrollando a lo largo de 2020, de la mano de la Federación de Asociaciones de Instaladores de Andalucía (Fadia), cursos formativos para dotar a las empresas de los conocimientos y habilidades necesarias para poner en marcha instalaciones de autoconsumo eléctrico.

El grupo de trabajo 'Municipios', coordinado por la Agencia Andaluza de la Energía y donde también participa la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), en el segundo semestre de 2020 difundirá entre los ayuntamientos, mediante la organización de cursos on line y jornadas, la Guía para el fomento del autoconsumo en los municipios andaluces.

A través del Grupo de trabajo 'Comunicación', coordinado también desde la Agencia y donde colaboran todos los socios de la Mesa, se ha puesto a disposición de la ciudadanía para ampliar su conocimiento sobre esta tecnología, aparte de las guías ya citadas, los documentos 'Autoconsumo eléctrico en Andalucía con energía solar' y preguntas frecuentes; así como un vídeo divulgativo y una infografía que se ha compartido en redes sociales y en la página web de la entidad.