"No queremos que se vayan ni de la confluencia ni del grupo parlamentario". La presidenta de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha pedido este viernes a sus socios de IU que se "sienten a negociar cara a cara en una mesa, y no a través de los medios de comunicación". Horas antes, la ex líder andaluza de Podemos había leído en este medio que sus socios le exigían retirar el nombre de Adelante Andalucía del registro de partidos políticos del Ministerio de Interior, amagaban con acudir a los tribunales por "usurpación" de la marca, y con abandonar la coalición y el grupo.

"IU debería plantear ese debate en la mesa de la confluencia. Si es una excusa para salirse, nosotros no queremos que salgan. Le invitamos a recapacitar, a que se queden en el grupo parlamentario, a que no se vayan al Grupo Mixto, a que se queden en la confluencia y sigan construyendo Adelante", ha reiterado Rodríguez durante una concentración ante los juzgados de Sevilla en apoyo a los trabajadores despedidos de Alestis. La dirigente gaditana ha pedido a Toni Valero "que no empiece a construir el relato de su marcha y de su ruptura con la confluencia", y ha insistido que los argumentos para preservar la unidad de la coalición "son políticos, no burocráticos": "Necesitamos una voz propia en Andalucía que defienda el Ingreso Mínimo Vital [medida estrella del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos], pero también que exija una mejor financiación al Ministerio de Hacienda", advierte.

La fractura entre los socios fundadores de Adelante Andalucía ha llegado a un punto de no retorno. IU acusa a la antigua dirección regional de Podemos, ahora en Anticapitalistas, de haber "secuestrado" la coalición y mantener el partido instrumental para concurrir a las próximas generales con esta marca, y en contra de Unidas Podemos. El registro de Adelante como partido tuvo lugar en septiembre de 2018, poco antes de las generales, y la explicación que se ofreció entonces es que se hacía para evitar que el equipo de Íñigo Errejón se apropiara de la marca [finalmente se llamaron Más País - Andalucía].

Tras las elecciones, en una reunión del grupo motor de Adelante fechada el 19 de diciembre, IU pidió a sus socios que dieran de baja el nombre de Adelante del registro de partidos, porque ya no hacía falta. Los anticapitalistas se negaron. Uno de sus miembros firmó como representante legal única, mientras que IU firmó como testigo. Ahora los comunistas creen que Rodríguez mantiene el partido para postularse a las generales, con una hoja de ruta muy crítica con la coalición de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos, de la que IU forma parte.

"Lo razonable es tener estas discusiones orgánicas cara a cara en una mesa. No resolvimos aquella discusión [la del 19 de diciembre], habrá que seguirla teniendo", ha recalcado este viernes la gaditana. Rodríguez se ha mostrado molesta por tener que responder a sus socios a través de los medios, pero lo cierto es que en los últimos meses no han tenido reuniones -"debido a la cuarentena"- y el contacto y la comunicación entre sus líderes es "nulo", según IU. "El alta [de Adelante en el registro de partidos políticos] fue un acuerdo de las dos fuerzas políticas. Nos extraña que nos manden mensajes a través de un medio de comunicación, porque ya somos mayorcitos para sentarnos en una mesa, porque no lo han planteado en el grupo motor de Adelante Andalucía, que es donde hay que plantear las cuestiones que corresponden a la confluencia", sostiene Rodríguez.

La ex líder de Podemos Andalucía ha recordado que IU "es un partido minoritario dentro del grupo parlamentario" Adelante Andalucía. Tienen seis diputados, frente a los 11 próximos a Rodríguez. "Son minoritarios, pero tienen la portavocía del grupo y hemos respetado siempre esos acuerdos porque no queremos que se vayan", dice. La coalición de izquierdas sostiene que en diciembre, tras pedir sin éxito que retirasen el nombre de Adelante del registro de partidos, abandonaron el grupo motor, donde están representados los integrantes de la coalición. Rodríguez lo niega: "IU no se salió del grupo motor. Y sí hemos tenido espacios de diálogo por teléfono móvil, reuniones telemáticas y tendremos que reunirnos presencialmente para hablar de estas cuestiones", insiste.

La fractura profunda en el seno de la coalición coincide con la llegada de una nueva dirección al frente de Podemos Andalucía, liderado ahora por la diputada Martina Velarde, próxima a Pablo Iglesias. Velarde quiere torcer el rumbo de la formación morada, distanciarse de la hoja de ruta de Teresa Rodríguez, y empezar a estrechar puentes con el PSOE andaluz para lograr "echar al Gobierno de las tres derechas" en las próximas elecciones autonómicas. Su papel, junto al del líder regional de IU, pasa por defender en Andalucía la acción del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, del que ambos forman parte, mientras que los Anticapitalistas mantienen una posición más crítica con el Ejecutivo, y estratégicamente descartan de plano cogobernar con los socialistas.

"Este debate sobre cuestiones de procedimiento no lo entiende nadie, vamos a hablar de políticas, de qué queremos hacer con Adelante Andalucía, si queremos que sea una fuerza autónoma andaluza, capaz de dirigirse al Ministerio de Hacienda desde Sevilla para decirle que más de 30 personas no pueden ser despedidas después de haber recibido Alestis subvenciones públicas y ser una sociedad participada por la Sepi. Para decir que el Ingreso Mínimo Vital es necesario para Andalucía, pero también exigir más financiación para Andalucía para salir de la crisis", concluye Rodríguez.

Por ahora, no hay convocada ninguna reunión de los integrantes de Adelante Andalucía para resolver sus diferencias internas ni el futuro de la coalición.