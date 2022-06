Voto recuperado + voto oculto - voto 'robado': la fórmula que marca las opciones reales del PSOE de Espadas

El viernes 3 de junio, en el primer acto del primer día de la campaña electoral, Juan Espadas se plantó en el centro comercial de Alcosa, en Sevilla, con calzado deportivo. Era la metáfora de lo que estaba por venir, de esos 6.000 kilómetros que el candidato socialista a la Junta de Andalucía calcula que ha recorrido durante estas dos semanas, una carrera que ha cerrado la noche de este viernes de nuevo en la capital hispalense. Le ha vuelto a acompañar el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pero poco nuevo había que añadir a todo lo ya dicho, porque en realidad el PSOE tiene muy claro a lo que atenerse: todo depende de los votos 'perdidos' en 2018 que logre recuperar y de los que ahora le puedan 'robar', porque el votante socialista no hace más que recibir invitaciones del PP y ya también de Por Andalucía. A la cifra que salga una vez ajustados los dos factores anteriores hay que añadir otra, que es a la que el PSOE también encomienda sus opciones y que es la de un voto oculto que confía en que le dé una alegría este 19J.

Para que los números le cuadren en este juego de sumas y restas, es vital también para los intereses socialistas elevar la participación por encima del 56,56% de 2018, la segunda más baja de la historia autonómica tras el 55,34% de 1990. De ahí esa insistencia machacona en el “si votamos, ganamos”, que se ha convertido en el lema de campaña y que este viernes, en el Muelle de las Delicias, se ha vuelto a corear. Algo que si se traduce de verdad en votos permitirá tirar “a la papelera” las encuestas, lo que a su vez se traducirá en que se lograría “frenar” una coalición entre PP y Vox.

En un acto con unos 2.500 asistentes en el que también han estado presentes los ministros María Jesús Montero, Luis Planas y Pilar Alegría, Espadas ha puesto el acento en la ironía que supone que el PP pida el voto a los militantes socialistas para precisamente regatear a Vox. “El que te insulta te pide el voto, el mundo al revés”, de ahí que le haya augurado al candidato del PP, Juan Manuel Moreno, que “no te va a votar nadie”.

El PSOE, “parte de la solución”

En su intervención Espadas, ha subrayado que “los socialistas somos parte de la solución y ellos parte del problema” ante la pérdida de calidad de los servicios públicos, garantizando que como presidente de la Junta su prioridad será “la igualdad de oportunidades”. En concreto, ha apuntado que las mujeres y los jóvenes “tienen que ser el centro de las políticas de Andalucía”, conectando también el blindaje social del que disfruta Andalucía a la labor realizada por todos los socialistas que, durante 37 años, encabezaron la transformación de la comunidad desde el Gobierno autonómico. Por eso, ha recordado “a todos los presidentes y presidentas socialistas que se han dejado la piel por Andalucía: Rafael Escuredo, José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz.

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha hecho una intervención básicamente en clave nacional, aunque ha recordado que “todos los avances sociales y conquistas en Andalucía han venido del PSOE”. Por ello, ha reclamado “memoria y verdad” de cara al 19J “hay que elegir entre un gobierno que apuesta por lo público y otro que recorta, entre Espadas y el PP con Vox”. Sánchez ha desgranado las políticas sociales desplegadas por su Gobierno, sentido en el que ha subrayado que “socialismo y patriotismo es lo mismo, es querer a España, es querer a su gente. Nosotros hacemos patria y otros crispan”, ha subrayado.

Velas en el altar del voto oculto

Por ello, Sánchez ha llamado a la participación el 19J, pero lo cierto es que no es precisamente fácil que cuadre la fórmula sobre la que pivota el futuro socialista, porque el objetivo es recuperar 400.000 votos mientras se ponen diques de contención para que no se vayan más votantes. El suelo electoral lo puso Susana Díaz en 2018 con poco más de un millón de votos y 33 parlamentarios, y el PSOE cree que ya ha conjurado el peligro de ir a peor. Otra cosa es que eso le dé no ya para recuperar la Junta de Andalucía, sino incluso para ganar las elecciones, dos objetivos que las encuestas electorales ponen poco menos que como imposible a día de hoy. De ahí la importancia que adquiere el voto oculto (un altar en el que están poniendo muchas velas los socialistas) y qué papeleta cojan al final los indecisos, un bloque que los estudios situaban en un 30% del electorado al inicio de la semana. De hecho, se calcula que hasta un 10% decide su voto en el propio colegio electoral.

En esta campaña electoral que ya queda atrás, y en la que Espadas ha ido poco a poco afinando el tono de su mensaje, ha servido para dejar algunas cosas claras. Una de ellas es que el PSOE, llegado el caso, no piensa abstenerse de ninguna de las maneras en la investidura si Juan Manuel Moreno (PP) no tiene mayoría absoluta, evitándole así el mal trago de meter en su gobierno a Vox. Y esto es una exigencia que el partido de ultraderecha ha dejado cristalina durante estas dos semanas.

“Orgullo socialista” para recomponer el PSOE

En el orden interno, Espadas ha apelado durante estos días al “orgullo socialista”, ha reivindicado que la Andalucía de hoy la han construido gobiernos del PSOE e incluso ha reivindicado la figura personal de los expresidentes condenados por el el caso ERE, Manuel Chaves y José Antonio Griñán. El secretario general ha abonado así la cohesión interna de un partido que se presentó fracturado a las autonómicas de 2018, con el indisimulado pulso entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, lo que se ha traducido en una maquinaria mejor engrasada y en que Ferraz y La Moncloa se han volcado lanzando a la arena a cargos orgánicos y ministros, con el propio presidente participando en tres mítines y algunos más en precampaña.

Si todo esto es suficiente para darle la vuelta a unos pronósticos que no son precisamente los mejores, se verá el domingo. La noche de este viernes lo que ha servido es para, además de arengar a la militancia, insistir en mensajes como que el 19J se elige “derechos o derechas” y “entre justicia social o desigualdad”. Ha sido también el punto final a esos 6.000 kilómetros de recorrido para celebrar casi 40 actos de todo tipo y condición: sectoriales, mítines de considerable afluencia y otros de pequeño formato, presentaciones de propuestas del programa electoral, paseos para saludar a los paisanos... El acento se ha puesto sobre todo en la mitad oriental de Andalucía y en reforzar la imagen de Espadas, que considera que ya tiene suficiente cartel como para defender la marca socialista, algo que se comprobará en cuestión de horas.