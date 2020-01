'Igor el Ruso' reconoce que disparó a dos personas en Teruel como "advertencia": "Si estos hombres me hubieran tocado, no estarían hoy aquí"

Desafiante y sonriente con los medios de comunicación ha llegado este martes a la Audiencia Provincial de Teruel Norbert Feher, más conocido como 'Igor El Ruso'. Se le acusaba de disparar a dos personas en Albalate del Arzobispo el 5 de diciembre de 2017, así como de tenencia ilícita de armas. Y ha reconocido ambas causas.

Feher se enfrentaba al primero de los juicios por los delitos que cometió en diciembre de 2017 en la provincia de Teruel y que se saldaron con la muerte de dos guardias civiles y un ganadero en Andorra, además de los dos heridos por los que este martes se ha sentado en el banquillo de los acusados.

Con la ayuda de una traductora y en el interior de una cabina de seguridad de 700 kilos, diseñada expresamente para este juicio, el encausado ha explicado su versión de los hechos. Según ha asegurado, en la tarde del 5 de diciembre se encontraba en el interior de una casa de campo propiedad de Manuel A. y cuando fue a salir por la puerta se encontró con Manuel M., a quien disparó "a modo de advertencia".

Continuó después con los disparos alcanzando al propietario de la finca, aunque ha asegurado que no disparaba a matar y ha indicado que si lo hubieran tocado "no estarían aquí". También ha admitido que no tenía permiso de armas ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea, y que la pistola Beretta 98FS de 9x21 milímetros con la que disparó la compró en Italia y la introdujo en territorio español el 21 de septiembre, cuando llegó al país.

Declaración de los testigos

Tras la intervención en el juicio de 'Igor El Ruso' se ha bajado la persiana de la cabina de seguridad a petición de Manuel M., que ha sido el primero en subir a testificar. Según ha explicado, en la tarde del 5 de diciembre se desplazaron él y Manuel A. a la casa de campo de este para arreglar la cerradura de la puerta principal y, cuando llegaron, escucharon ruidos en el interior.

Por este motivo, ha añadido, él bajó de vehículo primero preguntando si había alguien allí, y fue entonces cuando Norbert Feher, vestido de militar, salió de la vivienda apuntándole con una pistola. En ese momento, ha dicho Manuel M., se abalanzó contra Feher, recibiendo un primer disparo y cayendo los dos al suelo, y que, cuando intentó levantarse hacia un lado para huir, recibió un segundo, que fue seguido de otros “cinco o seis”.

También Manuel A. ha testificado después por videoconferencia que él no tuvo tiempo de llegar hasta la puerta del masico -como se denomina en la zona a este tipo de construcciones- y que cuando se percató de la situación no pudo reaccionar porque comenzaron los disparos y fue alcanzado por una de las balas, cayendo de espaldas por el impacto, sin poder ver qué ocurrió después.

Otra de las balas impactó en el capó del coche, según ha indicado, y cuando tuvo la oportunidad cogió el coche para ir al Cuartel de la Guardia Civil, donde fue asistido y remitido al Hospital de Alcañiz, en el que estuvo ingresado tras haber perdido una gran cantidad de sangre.

Los tres guardias civiles que tomaron declaración a Manuel M. en el Hospital de Alcañiz han testificado conjuntamente y han explicado que ellos le realizaron un reconocimiento fotográfico y que reconoció a la persona “sin ninguna duda”.

Fiscal y acusación particular piden 22 años de cárcel

Después de escuchar las declaraciones de los testigos y los informes periciales, la fiscal ha visto acreditados los hechos como homicidios en grado de tentativa y tenencia ilícita de armas, por los que solicita 22 años y diez meses, así como una indemnización por responsabilidad civil de 82.618,76 euros a Manuel M., de 26.605,99 euros a Manuel A. y de 7.596,59 al hospital de Alcañiz, al igual que la acusación particular

El abogado de Norbert Feher, Manuel Zapater, ha reconocido lo “grave de los hechos” pero ha mostrado su “discrepancia” con la acusación relativa a la pena, que ha pedido reducir a seis años, tres meses y un día por cada homicidio en grado de tentativa y a dos años de prisión por tenencia ilícita de armas. Poco antes de abandonar la cúpula de seguridad, Feher ha afirmado que “la gente está muy influenciada por la propaganda mediática”. El juicio ha quedado visto para sentencia.