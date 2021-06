El 44 Getxo Jazz arranca el miércoles con Javier Colina Cuarteto, Víctor Jiménez & Friends y Malú Garay Quintet

BILBAO, 28 (EUROPA PRESS)

Javier Colina Cuarteto, junto a Víctor Jiménez & Friends y Malú Garay Quintet completan la programación de la primera jornada de la 44 edición del Festival Internacional de Jazz de Getxo que se celebra, a partir de este miércoles, 30 de junio.

Tras un año de parón debido a la situación sanitaria por la pandemia del covid-19, el Getxo Jazz regresa a la programación cultural del municipio vizcaíno con una propuesta que apuesta por la proximidad de los grupos y artistas programados, según ha informado el Aula de Cultura de Getxo.

En su primera jornada, el Getxo Jazz recibirá en el concierto estelar a Javier Colina (19.00, Muxikebarri), uno de los contrabajistas más renombrados de la escena estatal, que en esta ocasión actuará en formación de cuarteto. Abrirá el Concurso de Grupos (Muxikebarri, 13.00 horas) la joven banda Víctor Jiménez & Friends y, en la sección 'Tercer Milenio' (Plaza Biotz Alai, 17.00 horas), actuará el quinteto de liderado por la vocalista getxotarra Malú Garay.

A lo largo de su andadura profesional Javier Colina (1960, Pamplona) se ha convertido en una referencia del contrabajo jazzístico no sólo en España, sino también en la escena europea, especialmente en formaciones próximas a las fusiones latinas, ámbito en el que destaca sus colaboraciones con Bebo Valdés.

Acompañado de Ariel Brínguez al saxo, Pablo Gutiérrez al piano y Daniel García Bruno a la batería, el artista navarro lidera un cuarteto de "grandes solistas que garantiza una música rica y espontánea, basada en la continua interacción en el escenario de sus componentes", han destacado desde la organización.

Víctor Jiménez & Friends será la banda encargada de dar el pistoletazo de salida en una nueva edición del Concurso de Grupos. Esta joven formación, integrada por Víctor Jiménez (saxo), Will Barry (piano), Conor Chaplin (contrabajo) y Andreu Pitarch (batería), "suma inquietudes manteniendo abiertas las opciones de los músicos que toman parte en un proyecto que deja espacio para que otras voces, como la del trombón o las congas, cobren presencia".

El programa de la jornada inaugural se completa con la sección 'Tercer Milenio', que abrirá la vocalista Malú Garay, una cantante de largo recorrido y sólida formación, en cuyo trabajó los ritmos de jazz conviven con sonidos de blues y pop. En Getxo actuará junto a Marcos Salcines (piano), Raúl Sainz de Rozas (guitarra), Javier Mayor (contrabajo) y Juan Luis Castaños (batería).

Además, hasta el 23 de junio, y con motivo del Getxo Jazz, la sala de exposiciones de Romo Kultur Etxea acogerá la muestra de trabajos multidisciplinares 'No Silence, no End' del artista bilbaíno Jorge López de Guereñu, un creador con más de tres décadas de andadura artística que en esta ocasión acerca su particular perspectiva de la música jazz.