¿Por qué no te callas, Feijóo?

¿Haríamos buen uso del lenguaje si llamamos desvergonzados, descarados o caraduras a Alberto Núñez Feijóo, el mandamás del PP, como cómplice de la fechoría, y a Esteban González Pons, uno de sus más conspicuos colaboradores, autor material de la infamia? Es que, verán ustedes, ha ocurrido lo siguiente. Estaban el rey de las Españas, Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXVIII Cumbre Iberoamericana, cita que se repite desde 1991, junto a un buen número de los presidentes de la región. Recuerden, por ejemplo, aquel “¿por qué no te callas?, del hoy repudiado Juan Carlos de Borbón al venezolano Chávez. En esas, el PP celebra un aquelarre latino en Madrid, ya hablaremos después de este acto inaudito, y allí Núñez, Díaz Ayuso y González Pons se soltaron la melena. El presidente del PP acusó a Sánchez de ”rendir pleitesía a autócratas“, y su escudero remató la faena: ”Mañana en la prensa habrá dos fotografías: a Pedro Sánchez lo veréis con un par de dictadores; a Almeida, Ayuso y Feijóo los veréis con los amantes, hijos y herederos de la libertad“. También se habló de narcoestados. ¡Qué risa, la soga en la casa de ya saben quien! Pongamos en la mesa las fotos de Feijóo con el traficante de drogas Marcial Dorado, condenado a 14 años de prisión, y las que se hizo el ex presidente gallego con Raúl Castro. Ambas son fáciles de encontrar en el mismísimo Google. Así que menos hablar de dictadores y narcos, por favor. Pues bien, ambos, Feijóo y Pons, el primero y el segundón, dijeron al día siguiente que se habían malinterpretado sus palabras. ¿De verdad? Desvergonzados, descarados, caraduras. En caso de duda, consúltese la RAE.

Ésta de la Cumbre era la segunda gracia de Feijóo en poquitos días, que las opiniones atrabiliarias le surgen del magín como caños incontrolables. La primera en la frente en tan solo una semana fue aquella cosa inaudita de alabar las reformas de Macron sobre las pensiones, cuando más virulenta contestación ciudadana tenía el dirigente francés, para con ello criticar a Sánchez. La bobería, además, fue dicha en Bruselas, a lo que habrá que añadir los cargos de traición y mala fe al líder de los populares. ¿Qué quería decir Feijóo? ¿Hay que jubilarse a los 62 años, cuando aquí andamos por los 67, como su partido siempre ha reclamado? ¿Hay que quemar las calles de España porque eso sí es gobernar, y no llegar a acuerdos con los sindicatos y la Unión Europea, huida la patronal al servicio de la derecha política? Esa canallada de Aznar de llamar pedigüeño a Felipe González en el 92 se ha quedado en la médula del PP como la marca imborrable que todo presidente de ese partido debe demostrar con alguna astracanada en un momento u otro: la ruindad con el presidente que gobierne, siempre que no sean ellos, lo que automáticamente se convierte, y les importa una higa, en deslealtad a España. Lo hizo Casado, lo ha hecho Feijóo. Ya saben: patriotas de hojalata.

Decíamos del aquelarre madrileño, donde la reina del vermú volvió a exhibir su poderío de lo que ella llama madrileñismo fetén, un auténtico insulto para los muy chamberileros, como lo es este Ojo, gato hasta los ancestros, cuando en realidad sus desplantes no son más que una copia vulgar y chabacana de la estulta y brutal ideología de los Trump y los Bolsonaro. Ha dicho Isabel Díaz Ayuso que rompía con Vox. Aclaremos: no se separa porque quiera despegarse de la ultraderecha y virar hacia la moderación. Quiá. Lo que pretende la alumna de Miguel Ángel Rodríguez y Fernández Lasquetty es robarle ese lugar a Vox, que no es lo mismo. Lo que anhela la presidenta, y para eso habla y gobierna, es ser más de extrema derecha que los de Abascal, incluido un feroz ultraneocapitalismo, y así se demostró en el acto de Madrid antes citado con un grupito, escaso, tampoco exageremos, de latinoamericanos. Repasen sus diatribas contra Sánchez y la izquierda en general en esa tribuna, y verán por qué derroteros circula la susodicha. Por cierto, que dice el PP que si gobiernan bajarán los impuestos. Claro. ¿Para qué los quieren si regalarán la enseñanza al Opus Dei, las viviendas a los fondos buitres y la sanidad a las multinacionales de la salud, congelarán las pensiones, acabarán con las prestaciones sociales y apoyarán a la patronal para que no suban salarios?

Quizá tengan alguna duda sobre las coincidencias con Trump o Bolsonaro. Les cuento quién bendijo el acto: Yadira Maestre, pastora evangelista y fundadora de la Iglesia Cristo Viene. Alguna de sus frases: “Padre Celestial que cada día el amor halle en el corazón de este partido” (sic), “pido a Dios que proteja a Feijóo, Ayuso y Almeida” o “Cuando gobiernan los justos, entonces tenemos paz”. Lo dicho, como sus referentes en América, atraerse el voto de los evangelistas, los cristianos más reaccionarios del continente. Busquen algún vídeo de la citada Yadira Maestre en Youtube, por ejemplo, y así nos divertiremos juntos. Sería curioso preguntar al cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, qué opina de esta gamberrada de los muy católicos fieles de la Santa Madre Iglesia, tantos años llevando bajo palio al Caudillo y venga a sacar pasos y más pasos de Semana Santa para ahora ver cómo la derechona que tanto han cuidado se echa en manos de una fanática y afiebrada mitinera apocalíptica. Díaz Ayuso y Almeida, por cierto, estuvieron este mismo mes con el papa Francisco. ¡Cuánto y a cuántos rezamos, y cómo nos divertimos!

No se crean mis lectores, en el hipotético caso de que existieran tales seres despistados y despistadas, que iba a acabar este Ojo sin clamar por la unidad de la izquierda a la izquierda del PSOE. Será el domingo la presentación de Sumar y aún estamos con Podemos que si fue, que si vino, que si se perdió por el camino. Aritméticos habrá en sus filas que sabrán sumar y restar para ver qué pasa con la ley D´Hondt en el caso de ir separados o juntitos en un ladrillo, como en el chotis, pañuelo blanco y parpusa bien colocados. Hay una oportunidad en mayo, en las autonómicas y municipales, pero todavía queda un último disparo para las generales de fin de año, una vez vistos los resultados de las parciales que son, así lo creen algunos y pueden no ir descaminados, los números que finalmente llevarán al barco hacia una u otra dirección. No se coman las uñas, que es un gesto feo al tiempo que inútil.

Adenda: Está obsesionado el Ojo con un misterio que a pesar de sus muchas horas en el rincón de pensar nunca ha logrado dilucidar. A ver si alguno de ustedes echa una mano. ¿Por qué será que los ejecutivos bancarios, esos señores –siempre son señores- que cobran millones y millones de sueldo, les premian con pensiones astronómicas, más casas y coches de extremo lujo pagadas con cargo a la entidad, son en realidad una panda de inútiles y holgazanes, que lo único que hacen es hundir los bancos en los que trabajan o, cuando menos, no enterarse jamás de que sus chicos deben un congo y tienen las arcas vacías, mondas y lirondas? ¿Para qué, díganme, sepultan entonces en oro esas importantes entidades a estos ineptos manirrotos?